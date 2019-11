Ron Perlman in Opal Stone sta potegnila črto pod svoj zakon. Foto: EPA

69-letni Ron in leto dni mlajša oblikovalka Opal sta se poročila na valentinovo leta 1981, v zakonu pa sta se jima rodila dva otroka, ki sta danes že odrasla – 36-letna Blake in 29-letni Brandon.

Ron, ki ga gledalci poznajo iz filmov Hellboy in Sovražnik pred vrati ter serij Sinovi anarhije in Lepotica in zver, je v ločitvenih papirjih kot datum razhoda navedel 10. maj, paparaci pa so hitro pobrskali po svojih arhivih.

Le pet dni pozneje so ga namreč pred eno izmed kalifornijskih restavracij ujeli med poljubljanjem z Allison Dunbar, njegovo soigralko iz serije Startup.