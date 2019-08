Ameriška mesta Dayton, El Paso in Gilroy v zveznih državah Ohio, Teksas in Kalifornija so bila v zadnjih tednih prizorišča množičnih streljanj, ki so zahtevala številne žrtve.

"Vsak ima pravico, da se v svoji skupnosti počuti varno. V tem trenutno želim preusmeriti svoje frustracije, bes in zmedenost v upanje. Upanje, da smo tukaj drug za drugega in zase," je na Facebooku zapisala 33-letna glasbenica.

Foto: EPA

Pevka s pravim imenom Stefani Joanne Angelina Germanotta bo združila moči svoje fundacije Born This Way z dobrodelno organizacijo DonorsChoose in financirala 162 "navdihujočih" šolskih projektov - 14 v Daytonu, 23 v Gilroyju in 125 v El Pasu.

"Sošolci bodo tako imeli priložnost, da sodelujejo skupaj in uresničijo svoje sanje," je prepričana zvezdnica, podpisana pod uspešnice Poker Face, Just Dance, Paparazzi, Bad romance in številne druge. Prav tako spodbuja vse, ki se borijo s spopadanjem s strelskimi tragedijami, naj poiščejo pomoč.

V strelskem napadu na festivalu česna v Kaliforniji so konec julija umrli trije ljudje, med njimi tudi šestletnik in 13-letnica. Pokol v El Pasu, v katerem je 21-letni Patrick Crusius ubil 22 ljudi, policija obravnava kot rasno motiviranega, 13 ur po tem napadu pa je v Daytonu 24-letni Connor Betts je v manj kot minuti ustrelil devet ljudi, med njimi svojo sestro, še 27 pa jih je ranil.