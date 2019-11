Sedem let po pevkini smrti spoznavamo njeno življenje pred bliščem in slavo. Foto: Reuters

Nihče si ni bil bližje z Whitney Houston kakor njena prijateljica Robyn Crawford. V njunih skupnih letih jo je varovala, bila njena zaupnica in iskrena podpornica.

V biografiji A Song For You: My Life With Whitney Houston (Pesem zate: Moje življenje z Whitney Houston) Crawfordova razkriva svojo osebno in skupno zgodbo s pevko. Prijateljici sta se spoznali leta 1980 na poletnem kampu v New Jerseyju. “Pazila bom nate,” so besede, ki jih je takrat 19-letna Robyn rekla Houstonovi. Prav to je tudi počela nadaljnji dve desetletji, medtem ko je Whitney postajala svetovna zvezda.

“Želeli sva biti skupaj,” razlaga Crawfordova, “zgolj midve.” Kmalu po podpisu pogodbe z založbo Clive Davis je ameriška pevka in igralka prekinila romantično zvezo, ki sta jo prijateljici imeli. “Ne smeva več biti skupaj, saj bi to le še otežilo najino življenje. Če bodo ljudje izvedeli za naju, bodo to uporabili proti nama, najinima karierama,” so besede, s katerimi je Houstonova prekinila ljubezensko razmerje. Robyn je držala obljubo in pazila na "prijateljico". O njuni zvezi je molčala vse do danes.

“Resnično mislim, da če bi bila Robyn sprejeta v Whitneyino življenje, bi bila Whitney še danes med nami,” pojasnjuje Bobby Brown. Foto: AP

Pritiske na pretirano bližino, ki sta jo imeli prijateljici, so izvajali tudi starši pevke. “Whitney mi je povedala, da njena mama ne vidi najine vezi kot normalno. Ni normalno, da sta si dve ženski tako blizu. Ampak medve sva bili,” je pojasnila Crawfordova. “Nikoli nisva opredeljevali svoje spolne usmerjenosti, pravzaprav naju to niti ni zanimalo. Živeli sva svoje življenje in upali, da bova skupaj do konca,” je za revijo People povedala Robyn.

Pevka, ki jo vsi poznamo po uspešnicah, kot so I Will Always Love You, Higher Love in I Wanna Dance With Somebody, je umrla leta 2012, pri 48 letih. Njen nekdanji mož Bobby Brown je v svoji biografiji Every Little Step: My Story prav tako potrdil, da je imela Whitney istospolno zvezo s pisateljico Robyn Crawford. “Resnično mislim, da če bi bila Robyn sprejeta v pevkino življenje, bi bila Whitney še danes med nami.” dodaja.

Danes pisateljica in trenerka fitnesa Robyn Crawford živi mirno življenje s svojo partnerko, vodjo agencije, Liso Hintlmann, s katero sta tudi posvojili dva otroka. Upa, da bo s svojo knjigo postavila rekord in svetu predstavila, kdo je bila Whitney v resnici. “Iz spoštovanja do Whitney se počutim dolžno, da svetu razkrijem ,kdo je pevka bila pred vsem bliščem in slavo,” razlaga Crowfordova.