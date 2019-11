Norris je povsem spremenil javno podobo cigaret s filtrom. Foto: Wikipedia Commons/Marlboro

Kot je za Reuters povedal njegov sin, so Norrisa zaposleni tobačnega podjetja našli zaradi slike v časopisu. Na njej se je objemal s svojim znanim rančarskim prijateljem John Waynom, s katerim je prijateljeval vse do igralčeve smrti. Ko so ga prvič obiskali, je dejal, da je "trenutno zaposlen, če pa resno mislijo, naj znova pridejo naslednji teden".

Norrisa je po njegovi odpovedi nadomestil mlajši igralec, ki pa je zaradi kajenja umrl pred njim. Foto: Wikipedia Commons/Marlboro

Marlboro Man, kot so ga poimenovali v podjetju, je postal glavni obraz ene najuspešnejših marketinških kampanj vseh časov. Tobačna industrija se je takrat spopadala z vprašanjem, kako cigarete s filtrom prodati moškim kadilcem. Takšnih cigaret se je namreč držal ženstven sloves, zato moški po njih niso posegali. Marlboro je v nekaj letih z uspešno reklamno politiko ta pogled spremenil, veliko zaslug pri tem pa je imel prav Marlborov znani kavboj. Marlboro se je z uspešno kampanjo iz manjšega tobačnega proizvajalca spremenil v enega največjih svetovnih podjetij, ki je nadzorovalo četrtino svetovne tobačne prodaje.

Kljub svoji vlogi v kampanji Norris sam nikoli ni kadil. Tudi svojim otrokom je zabičal, da nikoli ne smejo poseči po tobaku. Ko ga je njegova hčerka po takšnem nasvetu nekega dne vprašala, zakaj potem dela za tobačno industrijo, je še isti dan poklical na Marlboro in odpovedal svoje sodelovanje. Pozneje je večkrat izrazil obžalovanje za svojo vlogo v promociji kajenja.