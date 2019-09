"Njena kraljeva visokost in gospod Mapelli Mozzi sta se zaročila, ko sta v začetku meseca nekaj dni preživela na oddihu v Italiji. Poroka bo potekala leta 2020," je nato sporočila še Buckinghamska palača.

31-letna mlajša hči princa Andrewa in Sarah, vojvodinje Yorške, je v zvezi s tri leta starejšim milijonarjem od novembra lani. Od takrat sta se pojavila na več javnih dogodkih, v začetku leta se je Edoardo preselil tudi v Beatriceino domovanje v palači St James.

V nasprotju z bratrancema, princem Williamom in princem Harryjem, ki sta potomca prestolonaslednika, princa Charlesa, Beatrice ni treba za dovoljenje za poroko vnaprej zaprositi kraljice, ampak lahko princesa o skoku v zakon odloča sama. Beatrice je sicer deveta v vrsti za britanski prestol.

Nekateri poznavalci namigujejo tudi, da si Beatrice močno želi ustvariti družino in da je prav mogoče, da z nosečnostjo ne bo čakala do poroke, kar bi lahko pri nekaterih starejših pripadnikih plemiške krvi povzročilo kar nekaj negodovanja.

Princesa Beatrice in Edoardo v družbi princesine matere Sarah, vojvodinje Yorške, maja na poroki Gabrielle Windsor in Thomasa Kingstona. Foto: Reuters

Premoženje podedoval

Edoardo Mapelli Mozzi je nepremičninski bogataš, ki se je že nekaj let gibal v krogu prijateljev obeh britanskih princes. Je potomec italijanske plemiške družine, ima naziv grof, njegov oče pa se je v začetku 70. let kot smučar udeležil olimpijskih iger. Edoardo ima iz prejšnjega razmerja z zaročenko Daro Huang dveletnega sina Wolfieja.

Beatrice je bila deset let v zvezi z Američanom Davom Clarkom, a sta se leta 2016 razšla.

"Ustvarjena sta drug za drugega"

Na Instagramu je Beatrice že čestitala njena starejša sestra princesa Eugenie, ki se je oktobra lani na gradu Windsor poročila z dolgoletnim partnerjem Jackom Brooksbankom. "Uau, Beabea! Tako sem vesela zate, draga sestrica, in zate, Edo. Ustvarjena sta drug za drugega."

Posredovala je tudi sestrino sporočilo: "Vznemirjena sva, da bova skupaj začela to življenjsko dogodivščino in komaj čakava, da se poročiva. Druži naju veliko skupnih konjičkov in vrednot, ki naju bodo povezovali v prihajajočih letih."