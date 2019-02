Kraljevi par bo v Maroku ostal tri dni. Po obisku Casablance se bosta princ in vojvodinja podala v odročno vasico v gorovju Atlas, kjer bosta obiskala eno izmed šol. Foto: Reuters

Par je v Casablanci sprejel britanski veleposlanik Thomas Reilly in njegova soproga Alix. Ambasador je zbranim povedal, da bodo s pomočjo princa Harryja in vojvodinje Susseške, trenutno najpriljubljenejših dveh članov britanske kraljeve družine, skušali dvigniti prepoznavnost dobrodelnih projektov, ki si prizadevajo izboljšati položaj žensk v maroški družbi, ter programov, ki skrbijo za izobraževanje deklet ter za njihovo duševno zdravje. Gre za tematiki, ki jima princ in vojvodinja tudi sicer namenjata precej pozornosti.

"Priložnost bosta imela, da iz prve roke vidita učinke, ki jih imajo tovrstni programi na skupnost in na izboljševanje položaja maroških žensk," je povedal Reilly. V okviru obiska se bosta princ in vojvodinja, ki letošnjo pomlad pričakujeta svojega prvega otroka, podala tudi v odročne kraje v gorovju Atlas. Obiskala bosta šolo, ki si prizadeva za čim večje vključevanje podeželskih deklic v proces izobraževanja. Princ Harry bo ustanovitelju šole Michaelu McHugu ob tej priložnosti podelil tudi kraljevo odlikovanje za njegovo uspešno dobrodelno delovanje.

Za princa Harryja in Meghan Markle, ki sta se poročila maja lani, bo obisk Maroka predvidoma njuna zadnja uradna pot pred rojstvom otroka, ki ga pričakujeta v aprilu.