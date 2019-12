Družina božične praznike preživlja v Kanadi. Foto: Reuters

"Njuni visokosti, vojvoda in vojvodinja Suseška, preživljata zasebne družinske trenutke v Kanadi," je dejala njuna tiskovna predstavnica. "Odločitev za bivanje v Kanadi odraža, koliko jima ta država Commonwealtha pomeni," je dodala po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Dobrodošlico paru in njunemu sedemmesečnemu sinu je zaželel tudi kanadski premier Justin Trudeau. "Princ Harry, Meghan in Archie, želimo vam mirno in blagoslovljeno bivanje v Kanadi," je zapisal na Twitterju.

Kraljica podprla odločitev para

Že sredi novembra so sicer sporočili, da božičnih praznikov letos ne bodo preživeli z drugimi člani kraljeve družine, ampak z materjo vojvodinje Suseške Dorio Ragland. Dodali so, da je to v skladu z ravnanjem drugih članov kraljeve družine v preteklosti.

Odločitev vnuka in njegove žene pa podpira tudi kraljica Elizabeta II. V preteklosti namreč božiča s kraljevo družino nista preživela tudi Harryjev starejši brat William in njegova žena Kate. Bila sta skupaj s Katinimi starši.

Princ Filip še vedno v bolnišnici

Kraljica se je že v petek odpravila na kraljevo posestvo v Sandringhamu, kjer britanska kraljeva družina tradicionalno preživi božične praznike.

Njen mož, princ Filip, pa je že od petka v bolnišnici. Gre za zdravljenje že prej obstoječega zdravstvenega stanja, so sporočili iz Buckinghamske palače. Ni znano, ali bo za božič s kraljevo družino.