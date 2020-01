Sledilce je očarala že naslovna fotografija, na kateri Harry v naročju drži nasmejanega Archieja v ljubki zimski opravi – na glavi ima kapico z dvema cofkoma, oblečen v rjavo bundico in ujemajoče se škorenjce. Gre za darilo, ki mu je bilo namenjeno, še preden se je rodil.

Oktobra 2018 sta se Meghan in Harry odpravila na svojo prvo skupno kraljevsko turnejo po Avstraliji, Novi Zelandiji, Fidžiju in Tongi, kraljeva družina pa je javnosti veselo novico sporočila prav na dan, ko sta prispela v Avstralijo. Na sprejemu v Sydneyju sta jima sir Peter Cosgrove in njegova žena zato podarila par drobcenih škornjev znamenite domače znamke UGG.

V videu, ki ga spremlja glasba skupine Coldplay, pa se nato zvrstijo posnetki iz leta 2019 – nekateri so iz opravljanja uradnih dolžnosti, drugi bolj sproščeni. Meghan s trebuščkom, prvi pogled na Archieja, ples v Afriki, pojavijo se tudi kraljica Elizabeta, princ Charles, William in Kate, pokojna princesa Diana in pevka Beyonce.