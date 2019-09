Princ Harry in Meghan Markle sta pogosto tarča kritik. Foto: Reuters

Njune počitnice na Ibizo in v Nico so pred kratkim dvignile kar nekaj prahu, saj sta v 11 dneh štirikrat letela z zasebnim letalom. "Vsi se lahko bolj potrudimo," je razložil. "In čeprav nihče ni popoln, smo vsi odgovorni za svoj individualen vpliv. Vprašanje pa je, kaj lahko storimo, da dosežemo ravnovesje."

Vojvoda se je v Amsterdamu udeležil predstavitve nove iniciative za bolj trajnostna potovanja, zbranim pa je pojasnil, da je tja letel s komercialno letalsko družbo. "V 99 % primerih po svetu potujem s komercialnimi letalskimi družbami. Občasno pa se pojavi tudi kakšna izjema oziroma okoliščina, ko moram poskrbeti za varnost družine in je potrebna drugačna odločitev. A kot sem rekel, zame je pomembno ravnovesje."

Uporabniki družbenega omrežja Twitter nad njegovim govorom niso bili navdušeni. "Princ Harry, mi boš posodil zasebno letalo, da je lahko varna še moja družina?," je zapisal eden izmed uporabnikov. "Da princ Harry govori, da se za zasebna letala odloča zaradi varnosti, je ena sama potegavščina. Tega ne počne niti princ William, ki bo dejansko nekoč postal kralj! Harry samo išče izgovore, da so njegova potovanja lahko prežeta z luksuzom," pa je zapisal drugi.

Vojvoda in vojvodinja Cambriška sta se na počitnice odpravila s komercialnim letalom. Foto: Reuters

Javnost razburila razsipnost

Zakonca sta pred kratkim razburila britansko javnost, ker sta, čeprav zaradi skrbi za okolje nočeta imeti več otrok, najela zasebno letalo, da sta počitnice lahko preživela pri Eltonu Johnu v Nici.

Takrat so mediji ugotovili, da je z londonskih letališč v Nico predvidenih 20 komercialnih letal dnevno, povratna vozovnica pa pri nizkocenovnem letalskem prevozniku stane dobrih 200 evrov, medtem ko najem zasebnega letala stane 20 tisočakov in na osebo ustvari sedemkrat več izpustov kot komercialno letalo.

Na številne kritike se je potem odzval Elton John, ki je na Twitterju zapisal, da jima je odstopil svoj dvorec na Azurni obali, ker si po "hektičnem letu in predanosti dobrodelnosti" to zaslužita, poleg tega pa je želel poskrbeti tudi za varnost mlade družine. Hkrati je zapisal, da je bilo zasebno letalo darilo njega in njegovega partnerja Davida Furnisha.

Kmalu po incidentu z zasebnim letalom pa sta britansko javnost presenetila vojvoda in vojvodinja Cambriška, ki sta se v družbi otrok na počitnice na Škotsko odpravila s komercialnim letalom, za katerega naj bi posamezna vozovnica stala 80 evrov.