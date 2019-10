Princ Hišahito se je princu Akihitu in princesi Akišino rodil leta 2006. Par je pred tem povil dve deklici. Foto: Reuters

Japonski cesar Naruhito, ki je monarh postal 1. maja letos po abdikaciji svojega očeta Akihita, bo pred domačimi in tujimi dostojanstveniki uradno ustoličen 22. oktobra. Japonska zasedbo starodavnega krizantemskega prestola še vedno dovoljuje zgolj moškim, konservativna vlada japonskega premierja Šinza Abeja pa o spremembi zakonodaje noče niti slišati. Trenutna prestolonaslednica tako ni Naruhitova 18-letna hči, princesa Aiko, temveč cesarjev mlajši brat, princ Akišino, ki mu v vrsti za prestol sledi njegov najmlajši sin in edini moški svoje generacije, 13-letni princ Hišahito. Tretji in zadnji v vrsti za prestol je 84-letni princ Hitači, brat prejšnjega cesarja Akihita.

"V skladu z veljavnimi pravili o nasledstvu bo princ Hišahito nekoč nosil celotno breme za ohranitev cesarske družine," so zapisali pri japonskem časopisu Asahi. "Pritisk, pod katerim se bo prej ali slej znašel princ, je preveč ogromen, da bi zdaj razmišljal o njem," so dodali pri priznanem japonskem časopisu.

Rojstvo, ki so ga Japonci proslavili kot čudež

Hišahitovo rojstvo leta 2006 so japonski konservativci, ki si prizadevajo za ohranitev izključno moškega nasledstva, videli kot čudež. Mladi princ je bil namreč prvi moški potomec japonske cesarske družine po letu 1965. Trenutni cesar ima eno hčer, preden se je rodil Hišahito, pa sta se tudi princu Akišinu rodili dve deklici.

Rojstvo princa Hišahita so na Japonskem pozdravili z velikim navdušenjem. Foto: Reuters

Na Japonskem je tako pred letom 2006 potekala debata o tem, da bodo morali spremeniti zakone in možnost zasedbe cesarskega prestola omogočiti tudi ženskam. Po rojstvu Hišahita so ti pozivi zamrli. "Konservativci so njegovo rojstvo dojemali kot božjo voljo," je za Reuters pojasnil Hidehiko Kasahara, profesor politologije na univerzi Keio.

Oči že uprte v prihodnjega cesarja

Zdaj, ko je Hišahito nekoliko starejši, se japonski strokovnjaki, mediji in javnost že ukvarjajo s tem, ali je princ deležen ustrezne vzgoje za vlogo, ki ga čaka v prihodnosti. "Pomembno je, da dojame svoj položaj in se zaveda svoje prihodnje vloge," je dejal profesor Kasahara. Čeprav japonska ustava cesarju sicer ne daje nikakršne politične avtoritete in mu pripisuje vlogo "simbola države in enotnosti ljudstva", monarh še vedno velja za najpomembnejšega posameznika v japonski družbi.

Nekdanjemu cesarju Akihitu in cesarici Mičiko (v sredini) sta se v zakonu rodila da sinova – trenutni cesar Naruhito (levo) in princ Akišino (desno). Najmlajšo generacijo japonskega dvora pa sestavljajo (z leve): princesa Mako, princesa Aiko, princ Hišahito in princesa Kako. Foto: Reuters

Hišahito trenutno obiskuje nižjo srednjo šolo, ki deluje pod okriljem univerze Očanomizu. V nasprotju s svojim dedkom Akihitom, ki je bil po drugi svetovni vojni deležen posebnega in premišljenega mentorstva, ki ga je izoblikovalo v simbol miru, demokracije in sprave, Hišahito za zdaj ni deležen posebnih priprav na prihodnjo vlogo cesarja.

"Pomembno je imeti nekoga, ki ga bo učil, kaj je primerno za monarha 21. stoletja," meni Naotaka Kimizuka, strokovnjak za evropske monarhije na univerzi Kanto Gaukin. "Ampak ni jasno, kakšne načrte imata v mislih princ Akišino in japonski dvor," dodaja profesor.

Hišahito med obiskom Butana. Foto: Reuters

Javnost naklonjena tudi ženskemu nasledstvu

Tako kot niso jasni načrti japonske monarhije, ni popolnoma jasna niti prihodnost Hišahita. Ko je japonski parlament sprejel poseben zakon, s katerim je prejšnjemu cesarju Akihitu dovolil sestop s prestola, je sprejel tudi nezavezujočo resolucijo, s katero je vlado pozval, naj razmisli o načinih za zagotavljanje stabilnejšega nasledstva.

Ena od predlaganih možnosti je bila tudi, da bi ženske članice japonskega dvora po poroki lahko obdržale cesarski status in tudi zasedle prestol ali ga prepustile svojim potomcem. Tako bi prestol lahko zasedla edina hči cesarja Naruhita, v vrsto za prestol pa bi se pred Hišahita postavili tudi njegovi dve starejši sestri, princesi Mako in Kako.

Javne ankete so pokazale, da je večina Japonk in Japoncev naklonjenih tej spremembi, bolj zadržana pa je vlada, ki po besedah Kasahare želi čim bolj odlagati kakršne koli spremembe.