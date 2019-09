Harry in Meghan sta prvič s seboj na uradne obveznosti vzela tudi Archieja. Foto: Reuters

Družina se je danes v okviru svoje afriške turneje srečala z južnoafriškim borcem proti apartheidu, nadškofom Desmondom Tutujem.

Meghan je držala svojega štirimesečnega sina v rokah, ko ju je skupaj s Harryjem pozdravil dobitnik Nobelove nagrade za mir Tutu skupaj s svojo hčerko Thandeko.

Foto: Reuters

Tutu in njegova soproga Leah sta že pred današnjim snidenjem sporočila, da je srečanje z britanskim vojvodo in vojvodinjo redek privilegij, so sporočili iz njune fundacije.

Mlada kraljeva družina se mudi na svoji prvi afriški turneji.

Meghan se bo popoldne srečala s podjetnicami in investitorkami s področja tehnologije. Harry pa bo odpotoval v Bocvano, kjer bo v četrtek med drugim posadil drevo v tamkajšnjemu rezervatu in obiskal projekt, ki vključuje obolele z virusom hiv. Kasneje se bo mudil še v Angoli in Malaviju, nakar se bo 1. oktobra vrnil k Meghan v Južno Afriko.