52 let starega zvezdnika so aretirali med sprehajanjem psa v bližini doma v Chicagu. Proti njemu je med drugim vložena obtožnica, ki v 13 točkah opisuje dolgotrajno zlorabo neimenovane mladoletnice med majem leta 2009 in januarjem leta 2010.

Proti glasbeniku pa so ločeno vložili še drugo obtožnico zaradi suma o izsiljevanju in sodelovanju v organiziranem kriminalu.

Stare obtožbe

Pevec se že leta bojuje z obtožbami o spolnih zlorabah in je bil leta 2008 oproščen posedovanja otroške pornografije. Poleg tega se v ločenem procesu trenutno zagovarja zaradi spolnega napada na več žensk, med drugim na svojo nekdanjo ženo.

Na sojenju aprila letos se ni pojavil, saj po besedah svojih odvetnikov "ne zna brati in ni razumel poziva na sodišče". Takrat je sodnica zaradi njegove neprisotnosti odločila v prid žrtve, a Kellyjevi odvetniki odločitev izpodbijajo, češ da je primer zastaral. Naslednje zaslišanje v tem primeru bo konec avgusta.

Februarja se je pevec znašel tudi v zaporu, saj ni plačeval preživnine za otroka, ki ga ima z nekdanjo ženo Andreio Kelly. Kot pravi sam, zaradi razdrtja pogodbe z založbo in bojkota radijskih postaj nima več denarja.

Preživeti R. Kellyja

Avtorja uspešnic, kot sta I believe I can fly inBump n’ Grind, so zlorab obtožile tudi žrtve v dokumentarni seriji z naslovom Surviving R. Kelly (Preživeti R. Kellyja). V njem je več žensk opisalo svojo izkušnjo s pevcem, kar je sprožilo val novih obtožb in preiskav.

Dokumentarec mu očita, da je skoraj 20 let redno zlorabljal in napadal ženske, med njimi tudi mladoletnice. Pevec se je sicer prvič znašel v težavah že leta 1994 zaradi poroke s takrat 16-letno pevko Aaliyah, ki so jo na željo družine pozneje razdrli.