Pontiac Trans Am Burta Reynoldsa je med najdražjimi letošnjimi predmeti na dražbi legend. Foto: EPA

Dražbena hiša Julien's vsako leto pripravi t. i. dražbo legend (Legends), na kateri ponuja različne predmete, ki so bodisi pripadali še živim ali že pokojnim zvezdnikom bodisi so bili uporabljeni v znanih filmih - skupaj več kot 850 stvari.

V okviru tokratne dražbe so ločeno izpostavili predvsem dražbo predmetov iz zapuščine septembra lani umrlega hollywoodskega zvezdnika Burta Reynoldsa, med njimi (po meri izdelano) mizo za poker skupaj s stoli in njegovega pontiaca, pa tudi njegova oblačila, nakit in druge osebne predmete. To sicer ne bo prva dražba osebnih predmetov pokojnega igralca, saj jih je pred leti v sodelovanju z Julien's prodajal že sam, ko je razglasil bankrot.

Seznam stvari, ki jih prodajajo na dražbi Legend, je sicer še precej daljši: od odtisov rok in obleke pokojne dive Marilyn Monroe do obleke, ki jo je na podelitvi zlatih globusov pred leti nosila Sarah Jessica Parker ali smokinga, ki ga je oblekel zadnji James Bond Daniel Craig.

Poleg omenjenih predmetov se bodo dražitelji lahko potegovali tudi za kamero, ki so jo uporabili pri snemanju filma V vrtincu, pa za posteljo, ki je bila v omenjenem filmu uporabljena za rekvizit, za kostum Supermana, ki ga je nosil Christopher Reeves, za jakne in kitaro, ki so pripadale kitaristu zasedbe Guns'N'Roses Slashu, za kolo, ki ga je vozil Steve McQueen itd.

Direktor dražbene hiše Julien's, Martin Nolan, je za Hollywood Reporter pojasnil, da še vedno vlada daleč največ zanimanja za predmete, povezane z legendarno Marilyn Monroe. Zbiratelji in njeni oboževalci (ki jih tudi skuraj šest desetletij po njeni smrti ne zmanjka) namreč kupujejo vse, kar je diva kdaj držala v rokah: od računov za špecerijo do njenih oblačil in drugih osebnih predmetov.

Ob tem pa Nolan poudarja, da je tokratna dražba najširša, kar so jih kdaj zasnovali, saj je tudi tematsko zelo raznolika, čemur so se do zdaj izogibali. Med najvrednejšimi predmeti pa je izpostavil ravno avtomobil Burta Reynoldsa, ki ga ocenjujejo na med 300 in 500 tisoč dolarji.