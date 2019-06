Zlatko se je razveselil rojstva že tretje hčere. Poleg treh deklic imata z ženo Rusko tudi sina. Foto: BoBo

Družina priljubljenega slovenskega raperja Zlatana Čordića - Zlatka se je povečala za še eno članico. "Rodila se je mala lepotica," je pod fotografijo iz ljubljanske porodnišnice zapisal Zlatko, ki je veselo novico sporočil preko družabnega omrežja Instagram.

Zlatko se je danes razveselil rojstva svojega četrtega otroka. Z ženo Rusko, s katero sta poročena osem let, že imata hčerki Ni'jo Nur in Aino Nur ter sina Aylana Alija.

Energičnemu glasbenemu ustvarjalcu poleg družinskih in glasbenih obveznosti zadnje čase urnik polnijo tudi obveznosti v povezavi z izdajo in predstavitvami knjige O smehu Zlatka Čordića. Knjigo je ustvaril v sodelovanju s pisateljem Jurijem Hudolinom, v njej pa so predstavljene različne zgodbe in plati iz njegove zanimive življenjske poti.