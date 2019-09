Pevka je v zadnjih letih postala modna ikona. Foto: EPA

Pevka, ki vedno znova navdušuje z drznimi in inovativnimi modnimi predstavami na rdeči preprogi, postaja vse pomembnejša sila v svetu mode. V sodelovanju z modno hišo LVMH je leta 2017 začela lastno znamko kozmetike Fenty Beauty, ki se zdaj z kolekcijo Savage X Fenty širi tudi v svet spodnjega perila.

Modne revije pa si nepovabljeni ne bomo mogli ogledati do 20. septembra, ko bo predvajana na pretočni storitvi Amazon prime video. Rihanna in organizatorji revije so namreč prepovedali kakršno koli snemanje in fotografiranje, telefone obiskovalcev pa bodo za čas revije zaklenili v sef.

Modne znamke sicer sploh na področju kozmetike vedno bolj posegajo po sodelovanju s pop-, filmskimi zvezdami in zvezdami Instagrama, ki jim pomagajo pri oblikovanju novih modnih smernic. Perilo, ki ga bo na reviji predstavila Rihanna, bo večinoma mogoče kupiti le v spletni trgovini, kar je še eden izmed trendov, s katerim se modna industrija poskuša približati mlajšim.