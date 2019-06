Foto: EPA

Glasbenica je razložila, da je zaljubljena in si želi družine, vendar da je včasih težko loviti ravnotežje med tem in glasbeno industrijo ter lepotnim in modnim imperijem Fenty.

Neizmerno pomembno se ji zdi, da kljub vsem obveznostim pritisne tudi gumb za pavzo. "Šele v zadnjih nekaj letih sem ugotovila, kako pomembno je, da si vzameš čas zase, saj je tvoje duševno zdravje odvisno od tega," je priznala v intervjuju. "Če nisi srečen na splošno, ne boš srečen niti takrat, ko počneš stvari, ki jih imaš sicer rad. Takrat se vse zdi kot opravilo, ampak tega si ne želim. Moja kariera je to, kar mi je usojeno početi in nočem, da mi predstavlja kar koli drugega kot nekaj srečnega."

Želi si zakonskega življenja in otrok

V iskanju sreče je tudi stvari, kot je nakupovanje hrane, znova naredila pomembne. "Poleg tega sem bila v novem razmerju, ki je zame zelo pomembno in takrat sem si rekla, da si za to preprosto moram vzeti čas. Tako, kot skrbim za posel, moram skrbeti tudi za to."

V tistem času je vse poslovne zadeve začela za dva ali tri dni v kosu prekinjati, na koledar pa je začela dodajati "osebne dneve", ki pomenijo čas zanjo in za stvari, ki jih ima rada.

Glede razmerja s Hassanom, ki ga je javno razkrila pred približno dvema letoma, je potrdila, da je zaljubljena, namignila pa tudi, da si želi stopiti v zakonski jarem in imeti otroke. "Tega, da postanem mati, si želim bolj kot kar koli drugega."

Videospotom več ne posveča toliko pozornosti

Na vprašanje, kako napreduje nov album, pa je glasbenica odgovorila, da bi ga, če bi le lahko, izdala v tem trenutku. "Trenutno ustvarjam resnično zabavno ploščo." Z materialom, ki ga je pripravila do zdaj, je zelo zadovoljna, a ničesar noče uradno izdati, dokler ne bo resnično končano. "Nima smisla hiteti, a na drugi strani sem tako navdušena, da si hkrati želim, da bi bil že izdan."

Rihanna poudarja, da je prišla do tiste točke v karieri, ko bo single in albume izdajala tudi v primeru, če nima dovolj časa, da bi zanje snemala tudi videospote – ne zdijo se ji namreč več tako pomembni, kot so se ji zdeli v preteklosti.