Najprej je videti le vogal hiše in vrt bujnega tropskega rastlinja, nato pa se v kader v počasnem posnetku prikrade pevka z Barbadosa. Bosa, oblečena le v črn bikini in prosojno ogrinjalo, ki se vleče po tleh. Med modnimi dodatki so bela torba, sončna očala in verižice, toda dodatek, ki najbolj pade v oči, je zagotovo džojnt v njenih ustih.

Posnetka, ki je zbral že 14 milijonov ogledov, Rihanna sploh ni naslovila in ji ga tudi ni bilo treba, saj njeni sledilci niso potrebovali nobenega pripisa. V več kot 100.000 komentarjih so izražali občudovanje, lepili simbole ognja in ji čestitali, da pooseblja žensko samozavest, ugotavljali pa tudi, da ni noseča, saj so se v zadnjih tednih pojavljale te govorice.

Oboževalci pa so hitro zavrteli časovni stroj in poiskali še druge fotografije, na kateri jo ovijajo opojni oblački dima ... in teh res ni malo.