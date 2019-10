Kontroverzni košarkar se je spet znašel na naslovnicah. Foto: AP

Incident se je zgodil maja letos v lokalu na plaži Delray, kjer je Rodman s prijatelji praznoval svoj 58. rojstni dan. Kot izhaja iz policijskega zapisnika, naj bi košarkar nekega drugega gosta dvakrat udaril z odprto dlanjo.

Žrtev, katere ime je v zapisniku zakrito, pa naj bi se naslednje jutro zbudila z oteklim obrazom. Policist, ki je napisal prijavo, ki jo je žrtev prišla vložit dva dni po domnevnem napadu, je sicer dodal zaznamek, da na obrazu napadenega takrat ni bilo opaziti nobene poškodbe ali otekline.

Odvetnik se je na sodišču v Rodmanovem imenu izrekel za nedolžnega, če pa bo obsojen, mu grozi do leta dni zapora, 12 mesecev pogojne kazni in 1.000 ameriških dolarjev globe.

Nenavadno prijateljstvo s severnokorejskim voditeljem. Foto: EPA

Pestra športna in nešportna zgodovina

Slavni športnik se je že večkrat znašel v navzkrižju z zakonom. Lani so ga aretirali zaradi vožnje pod vplivom alkohola, leta 2016 zaradi prometne nesreče s pobegom. Maja letos ga je lastnik studia za jogo obtožil, da je vstopil v njegove prostore in sodeloval pri kraji oblačil in 180-kilogramskega kristala, pri čemer je studio oškodoval za več tisoč dolarjev.

Rodman je v Ligi NBA igral 14 sezon za ekipe Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers in Dallas Mavericks. Potetovirani in impulzivni Rodman je z ekipama Detroit Pistons in Chicago Bulls osvojil pet prvenstev NBA in je veljal za eno najslikovitejših osebnosti lige.

Svoj košarkarski dres je upokojil leta 2000. Leta 2011 so ga sprejeli v Dvorano slavnih.

Nekdanji vrhunski športnik je slovel po svoji ljubezni do alkohola in je bil zaradi svoje razvade že večkrat na odvajanju. Pozornost svetovnih medijev pa je po končani karieri pritegnil tudi v vlogi samooklicanega mediatorja med Severno Korejo in preostalim svetom kot osebni prijatelj severnokorejskega avtokratskega voditelja Kim Džong Una.