Na dan, ko je Richard Gere obiskal Lampeduso, se je Salvini s svojimi podporniki družil na plaži sicilijanskega mesta Taormina. Foto: Reuters

Ameriški igralec Richard Gere je obiskal otok Lampedusa, žarišče migrantske krize v Italiji, in se na povabilo nevladne organizacije Open Arms vkrcal na špansko ladjo, ki je prejšnji teden blizu Malte iz Sredozemskega morja rešila 39 migrantov. Ob reševanju je bilo na krovu ladje sicer že 121 rešenih prebežnikov, ki že skoraj dva tedna čakajo na dovoljenje za izkrcanje na Malto ali v Italijo.

Richard Gere, ki je znan tudi po delovanju na področju ekologije, ozaveščanja o aidsu in boju za pravice staroselcev po svetu, je prebežnikom na krovu ladje prinesel tudi hrano in vodo. Foto: Reuters

"To so ljudje z grozljivimi življenjskimi zgodbami. Kličejo jih migranti, a gre za begunce, ki potrebujejo pomoč," je na novinarski konferenci dejal Gere, ki je Lampduso obiskal že pred dvema letoma. Igralec je migrantsko krizo v Italiji primerjal tudi z dogajanjem v ZDA. "Mi imamo svoje težave s priseljenci, ki prihajajo iz Hondurasa, Salvadorja, Nikaragve, Mehike ... gre za zelo podobno situacijo, kot jo doživljate tu," je povedal ameriški filmski igralec in za takšno dogajanje okrivil "neizobražene politike".

Na igralčeve besede in pozive se je odzval tudi italijanski notranji minister Matteo Salvini, ki je ladjam z rešenimi migranti na krovu prepovedal pristajanje v italijanskih pristaniščih. "Glede na to, da tega velikodušnega milijonarja skrbi usoda migrantov z ladje Open Arms, se mu zahvaljujemo: vse ljudi na krovu lahko odpelje nazaj v Hollywood s svojim zasebnim letalom in jih oskrbi v svojih vilah. Hvala vam, Richard," je dejal Salvini.

Malta je sicer že ponudila, da sprejme 39 migrantov, ki jih je ladja rešila iz njenih voda, a so predstavniki ladje Open Arms to zavrnili. Zahtevajo namreč, da otoška država sprejme tudi 121 migrantov, ki so jih rešili v mednarodnih vodah. Ustanovitelj španske dobrodelne organizacije Proactiva, ki upravlja ladjo, Oscar Camps je poudaril, da je odločitev, da Malta ne sprejme vseh migrantov, povzročila "resne varnostne težave" na krovu ladje Open Arms. "Strah teh ljudi je neznosen," je dejal Camps.