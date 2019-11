Poročali smo, da so letos pri Peoplu na ta prestol posadili pevca Johna Legenda, le nekaj ur zatem pa je tudi revija Us Weekly objavila svojo različico.

Zagnali so spletno anketo, v sredo pa je revija izšla z napisom na naslovnici: "Izglasovali ste! Pravi najbolj seksi moški na svetu!" Na lestvici pa kraljujejo Brad Pitt, Dwayne “The Rock” Johnson, Jason Momoa, Chris Hemsworth, Michael B. Jordan in Chip Gaines.

Brad Pit je največ glasov dobil pri Us Weeklyju, pri Peoplu pa so izbrali Johna Legenda. Foto: EPA

Pri Peoplu so bili zgroženi: "To je videti kot nek jalov poskus tekmovanja z nami. Vsi vedo, da je Sexiest Men Alive bistven del Peopla že več kot 30 let in to je franšiza, ki je skrbno varujemo," je vir povedal za Page Six.

Revija People najbolj sekski moškega na svetu namreč izbira že 34 let, leta 2002 pa so lestvico tudi uradno patentirali.

Zato so angažirali odvetnike, ki so poslali ostro opozorilo, po katerem so pri Us Weekly s spletne strani in družbenih omrežij umaknili anketo in rezultate, vir pa je za Page Six potrdil, da so odvetniki v stiku, v reviji pa upajo, da se bo spor rešil "sporazumno in kmalu."