Zakonca sta med najbolj vplivnimi (in premožnimi) pari na svetu. Foto: Youtube

Videoposnetek je nastal na košarkarski tekmi v Oaklandu, kjer sta se pomerili ekipi Golden State Warriors in Toronto Raptors. Beyonce je sedela med svojim možem in Nicole Curran, ženo enega od igralcev, ki ju je na tekmo bojda tudi osebno povabila.

Jay-Z and Beyoncé are courtside for Game 3 pic.twitter.com/6mmJuN8Odn — ESPN (@espn) 06. junij 2019

Nicole se je večkrat nagnila čez Beyonce, da bi lahko od bliže govorila z raperjem. Na nesrečno Nicole so se nemudoma zgrnile številne opazke oboževalcev slavne pevke, ki trdijo, da se je raperjem spogledovala. Napadi so dosegli celo takšno razsežnost, da si je Curranova začasno izbrisala Instagram račun, saj naj bi prejemala tudi grožnje s smrtjo.

Za portal ESPN je Nicole poskušala situacijo nekoliko razjasniti. Povedala je, da je zakonca na tekmo osebno povabila, zato je želela biti dobra gostiteljica in je z njima klepetala. "Jay-Z-ja sem vprašala, če želi pijačo, rekel je, da bi vodko," je dejala in pojasnila, da tako množičnih napadov s strani oboževalcev na družbenih omrežjih še ni doživela nikoli prej.

Številni oboževalci so namreč še vedno skeptični do Jay-Z-jeve zvestobe. Leta 2014 je podobo njunega idiličnega zakona namreč porušil incident v newyorškem hotelu Standard po plesu Met Gala, kjer je z njim zaradi domnevne prevare obračunala Solange Knowles, sestra Beyonce.

Ameriški in britanski mediji poročajo tudi, da naj bi imel Jay-Z dolgotrajno razmerje zvezdnico r'n'b-ja Myo, s katero sta kolega, vse odkar je Jay-Z posodil vokale njeni uspešnici The Best of Me leta 2000. Po nekaterih navedbah naj bi raper pevko celo preživljal.