24-letna ameriška lepotica je skupaj s svojo mlajšo sestro Bello, prav tako znanim modelom, ter starejšim sestrama Marielle in Alano odpotovala na grški otok Mikonos, da bi proslavili Alanin rojstni dan.

Gigi in Bella Hadid sta se iz Grčije vrnili z grenkim priokusom. Foto: EPA

A ko so se dekleta neko noč vrnila v svojo najeto vilo, so jo našla povsem razmetano. Med stvarmi, ki so ležale naokoli, so manjkale tiste najdražje – nakit, oblačila, torbice in sončna očala.

Sumile so, da je bil vpleten nekdo od najetega osebja, poklicale so policijo, a se ujezile, ker so dobile občutek, da jih niso vzeli dovolj resno in njihovega primera obravnavali prednostno, poročajo ameriški tabloidi, ki se sklicujejo na dobro obveščene vire.

Nemudoma so najele zasebno letalo in odletele nazaj v ZDA, nato pa je Gigi, ki je predtem objavila številne privlačne fotografije iz Grčije, o Mikonosu, ki postaja vse bolj priljubljen med svetovnimi zvezdniki, napisala: "Naj vas Instagram ne zavede. Oropali so me. Nikoli se ne vrnem. Ne bi vam priporočila, svoj denar raje zapravite drugje!"