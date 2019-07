Sharon Stone je zares zaslovela z vlogo v Prvinskem nagonu in si ustvarila imidž fatalne ženske. Foto: AP

Na gala dogodku iniciative za žensko nevrološko zdravje (Women’s Brain Health Initiative) je 61-letna (nekdanja?) zvezdnica za Variety razkrila, da se je po hudi možganski kapi težko znova postavila na noge – in to ne le fizično, čeprav je devetdnevno krvavenje v možgane pustilo posledice.

Še posebno jezna je na druge ženske: "Ljudje so se do mene obnašali brutalno neprijazno ... Od drugih žensk v mojem poklicu do sodnice, ki je obravnavala primer skrbništva (nad sinom, op. a.), mislim, da ni nihče dojel, kako nevarna je kap za ženske in koliko je potrebno, da si opomoreš – jaz sem potrebovala okoli sedem let," je poudarila igralka, ki se je v kolektivni spomin zapisala z vlogo fatalke Catherine Tramell v Prvinskem nagonu.

"Saj veste, da sem veljala za eno najbolj vročih filmskih zvezd, ne?"

V času, ko je zbolela, je bila Stonova namreč sredi ločitvenega postopka od novinarja in lastnika časnika San Francisco Chronicle Phila Bronsteina, pozneje se je z njim borila (in izgubila) za skrbništvo nad sinom, navzdol pa je šla tudi njena igralska kariera. Na težave je, kot je razkrila zdaj, naletela na vsakem koraku, vse ji je predstavljajo izziv: "Od boja za skrbništvo nad sinom do vsakodnevnih stvari – do tega, da sem sploh lahko delala. Vzeti sem morala novo hipoteko na hišo. Izgubila sem vse, kar sem imela. Svoj prostor v industriji. Saj veste, da sem veljala za eno najbolj vročih filmskih zvezd, ne?"

Kot je razkrila, jo je rešila pogodba za Dior leta 2005, za kar je Bernardu Arnaultu (prvemu možu koncerna LVHM in enemu najbogatejših Evropejcev) izjemno hvaležna, je še dodala.

Opozarja na zapostavljenost ženskega nevrološkega zdravja

Zdaj je svoje življenje posvetila boju za žensko nevrološko zdravje, ki je po njenem mnenju zelo zapostavljeno, po drugi strani pa pogosteje udari ravno po tej polovici prebivalstva: "Moja mama je doživela kap, moja babica jo je imela ... jaz sem devet dni krvavela v možgane. Zato počnem, kar počnem," je še dejala 61-letnica, ki se zadnja leta počasi vrača tudi k igranju. Nedavno smo jo lahko videli v šestdelni HBO-jevi kriminalki Stevena Soderbergha Mozaik, podpisala pa je tudi pogodbo o sodelovanju pri seriji Ratched, ki jo ustvarja Netflix in ki naj bi bila spinoff filma Let nad kukavičjim gnezdom.