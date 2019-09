Gimnastičarka je javnost prosila za zasebnost. Foto: AP

Na družbenem omrežju je zapisala, da le stežka procesira novico, ki jo je prejela pred kratkim. "Srce me boli za vse vpletene, predvsem za žrtve in njihove družine. Vem, da nikakor ne morem pozdraviti njihove bolečine, bi pa vseeno rada izrazila iskreno sožalje vsem, prizadetim v tej grozni tragediji."

Tevin Biles-Thomas je na silvestrovo v stanovanju nad picerijo v Clevelandu ustrelil tri ljudi. Foto: AP

Zapis je končala s prošnjo, da naj javnost spoštuje zasebnost njene družine, medtem ko se spopada z bolečino in tem dogodkom v celoti.

Njen starejši brat je bil aretiran prejšnji teden, proti njemu je bila izdana obtožnica za streljanje, ki se je zgodilo na silvestrovo, v njem pa so umrli trije ljudje. 24-letnik je bil takrat na aktivni vojaški dolžnosti, trenutno pa je v priporu brez možnosti varščine. Pred sodnikom se mora zglasiti v prihodnjem tednu.

Gimnastičarka se je v času po aretaciji izogibala javnosti, samo enkrat se je oglasila na družbenem omrežju Instagram in s svojimi sledilci delila fotografijo druženja s prijateljicami.

Simone in Tevin sta skupaj odraščala v Ohiu, posvojili pa so ju stari starši, ki jih športnica pogosto naslavlja kot starši. "Moja biološka mama je bila odvisnica od mamil in alkohola, večkrat je bila tudi v zaporu," je v preteklosti pojasnila. "Moji starši so me rešili in naučili tega, kako se vesti do drugih ljudi. Podpirajo me od samega začetka, tega jim nikoli ne bom mogla vrniti oziroma se jim dovolj zahvaliti."