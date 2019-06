Sophie Turner in Joe Jonas sta postala par leta 2016, zaročila pa sta se oktobra 2017. Foto: EPA

Sophie Turner in Joe Jonas sta si v Franciji še drugič izmenjala poročni zaobljubi. Par se je uradno namreč poročil že maja v Las Vegasu. 29-letni Joe in 23-letna Sophie naj bi se za skok v zakonski stan takrat odločila spontano – mož in žena sta postala kar v eni od kapelic v Las Vegasu, kjer se na hitro poročajo številni pari, poroko pa je v lasvegaškem slogu vodil imitator Elvisa Presleyja. Pevec in igralka sta sicer že takrat napovedala, da bosta poleti priredila tudi večje in bolj tradicionalno poročno slavje v tujini.

Zvezdnica serije Igra prestolov in pevec letos znova združene bratske glasbene naveze The Jonas Brothers sta se odločila za poroko na jugovzhodu Francije. Osrednji del poroke je potekal na gradu Martinay, par pa je goste sprejel na gradu Tourreau. Sophie Turner je za poroko izbrala dolgo obleko Louisa Vuittona, ki je bila okrašena z belimi cvetovi. Kot poročna priča ji je ob strani stala prijateljica Maisie Williams, s katero sta skupaj igrali v Igri prestolov.

Po poročanju portala Entertainment Tonight sta bila Joe in Sophie izredno zadovoljna s potekom poroke. "Sophie in Joe sta preživela prijeten teden, v katerem sta v družbi najbližjih s številnimi dogodki proslavila njuno zvezo," je za portal povedal neimenovani vir.

V tednu pred poroko naj bi Sophie in Joe priredila večerjo s pridihom Igre prestolov – na ikonično rdečo večerjo iz serije je par namignil s tem, da so vsi gostje nosili bela oblačila, ženin in nevesta pa sta bila oblečena v rdečo barvo. Na gradu Tourreau je potekala tudi zabava ob bazenu, ob tem pa so se gostje zabavali tudi na ladji in v Parizu.

Na redkih fotografijah s poroke, ki so kljub prepovedi fotografiranja zakrožile po spletu, sta pozornost pritegnila predvsem pes, ki sta ga mladoporočenca za poročno slavje oblekla v posebno svečano obleko, in Prijanka Čopra, žena ženinovega brata Nicka Jonasa. Indijska filmska zvezdnica in najmlajši izmed bratov Jonas sta se poročila decembra lani, njuno poročno slavje v Indiji pa je pritegnilo še več pozornosti kot poroka Sophie Turner in Joeja Jonasa.