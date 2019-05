Wanda Nara bedi nad kariero Maura Icardija. Foto: Reuters

Zakonca Icardi sta zadnje dneve svoja profila na Instagramu – obema posamično sledi več kot pet milijonov sledilcev – preplavila s črno-belimi fotografijami, ki jih preveva strast. Na nekaj njih nosita elegantna oblačila, na drugih pa sta oba brez oblačil. Nogometaš je večkrat gol kot Wanda, njegovo telo pa prekrivajo tetovaže, na prsih in trebuhu je mogoče videti vtetovirani imeni hčerk, ki jih je dobil v zakonu z Wando – Francesco in Isabello (Wanda ima iz zakona z nogometašem Maximilianom Gastonom Lopezom – Maxijem tri sinove).

Spalletti je Icardija na tekmi proti Juventusu zamenjal v 82. minuti. Foto: Reuters

Objavljene fotografije je komentiral tudi trener Interja Luciano Spalletti, ki je na vprašanje novinarjev, ali so ga zmotile fotografije Icardija, odgovoril: "Ko pride sem, je vedno oblečen v Interjeva oblačila na korekten in spoštljiv način ... To je vse, kar me zanima."

Kot kaže, se je po burnem obdobju, vrnil mir v Inter. Spomnimo, 26-letnemu Argentincu so odvzeli kapetanski trak, potem naj bi zavrnil igranje, zdaj pa se je vrnil v pogon, na sobotnem derbiju proti Juventusu (1:1) je bil v prvi enajsterici (igral je do 81. minute).

Govorilo se je tudi o morebitnem prestopu v Juventus – Icardi ima pogodbo z Interjem sklenjeno do 30. junija 2021 –, a kot je pred dnevi povedala zastopnica Wanda, Mauro ostaja zvest milanskemu klubu. "Mauro bi rad ostal, to je njegova odločitev."

To sezono je Icardi zadel 16 golov na 33 tekmah na vseh tekmovanjih, kjer nastopa Inter.