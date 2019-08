Na izid prihajajočega studijskega albuma gleda kot nov začetek. Foto: AP

Potem ko je Kanye West leta 2016 izdal skladbo z naslovom Famous, v kateri apelira na spolni odnos s Swiftovo, je glasbenica dejala, da tovrstnega besedila ni odobrila oziroma z njim ni bila seznanjena, nakar je Kim Kardashian objavila videoposnetek, v katerem je trdila nasprotno.

S tem je sprožila kampanjo sovraštva proti Swiftovi na družbenih omrežjih, med drugim se je pojavil ključnik #TaylorSwiftIzbrisana. Glasbenica je priznala, da je to podobno, kot bi komu narekovali, naj stori samomor. "Ne gre za televizijsko serijo, ampak za človeka. Ne zdi se mi, da obstaja veliko ljudi, ki bi razumeli, kako je, ko te več milijonov ljudi zelo glasno sovraži."

Swiftova je takoj vedela, da se mora na vse skupaj odzvati z glasbo. "To je bil edini način, na katerega sem lahko vse skupaj preživela in zaščitila svoje duševno zdravje."

Foto: Reuters

Kritizirana tudi zaradi nevmešavanja v politiko

V istem letu je bila namreč tarča kritik tudi zaradi predsedniške tekme med Donaldom Trumpom in Hillary Clinton, saj nobenega izmed njiju ni javno podprla. Po njenem mnenju je trenutni ameriški predsednik iz podpor znanih osebnosti ustvaril orožje.

Po dolgem premisleku je ugotovila, da njeno vpletanje nikakor ne bi pomagalo predsedniški kampanji. "Tisto poletje pred volitvami so vsi govorili, da sem preračunljiva in manipulatorka, lažnivka ter podobno." Bila je tarča sovraštva več milijonov ljudi, ki so ji govorili, naj izgine, zato se je spraševala, ali bi njena javna podpora sploh storila kaj dobrega. "Zato sem izginila. Na več načinov."

Glasna podpora LGBT -skupnosti

Potrebovala je dve leti, da je izrazila javno politično podporo, in sicer demokratski stranki, v zadnjem času pa je izrazila podporo LGBT-skupnosti, čeprav je tudi to nekaj, zaradi česar so jo kritizirali. Mnogi namreč trdijo, da so se mavrice in ostali simboli v njenih videospotih pojavili kar naenkrat, čeprav o tem prej nikoli ni govorila, poroča BBC.

Njena podpora je postala bolj glasna po tem, ko jo je prijatelj vprašal, kaj bi storila, če bi bil njen otrok istospolno usmerjen. "Že dejstvo, da me je moral to vprašati, je pokazalo, da nisem dovolj jasno oziroma glasno izrazila svojega mišljenja. Če bi bil moj otrok istospolno usmerjen, bi bil istospolno usmerjen. Ne razumem vprašanja," je razložila.

Po več letih negativne medijske podobe se pevka veseli izdaje novega albuma z naslovom Lover. "Na več načinov se zdi, da ta plošča predstavlja nov začetek. V bistvu gre za neko sporočilo ljubezni v vseh njenih oblikah."