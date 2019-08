Na velikem platnu je v izpeljanki filmske franšize Hitri in drzni najnovejše moči združil z Jasonom Stathamom, v zasebnem življenju je z dekletom Lauren Hashian to storil že leta 2007, po več kot desetletju pa se je vendarle odločil, da to stori še uradno.

Na svojem Instagramu je tako objavil fotografijo z domačih Havajev, na kateri Lauren v dolgi poročni obleki zmagoslavno dviguje šopek, on pa roke. Pripis pod sliko: "Vzameva."

47-letni Dwayne in 34-letna Lauren sta se spoznala leta 2006 in se začela sestajati leto dni pozneje, imata že triletno hčerko Jasmine in enoletno Tiano.

Igralec in nekdanji profesionalni rokoborec, ki se ga je prijel vzdevek The Rock, ima iz prejšnjega zakona z Dany Garcia tudi 18-letno hčerko Simone.

Še pred letom dni je v pogovorni oddaji Entertainment Tonight zatrjeval, da se mu nikakor ne mudi pred oltar. "Ves čas jo naslavljam kot ženo in zato veliko ljudi misli, da sva poročena. Ne. Počasi. Ne priganjajte velikega očka," je v smehu dejal 196 cm visoki in 120 kg težki orjak.

Odločitev za ta korak je sledila le nekaj dni za tem, ko je The Rock po dolgoletni karieri v ringu uradno objavil, da svoje rokoborske škornje obeša na klin.