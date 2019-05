Prihod Neymarja v pripravljalni tabor brazilske nogometne reprezentance. Foto: AP

Nogometaša Paris Saint Germaina so v bazi brazilske nogometne reprezentance Granja Comary v mestu Teresopolis blizu Ria de Janeira pričakali navijači.

Veliko pogledov je pritegnil helikopter znamke Mercedes, dolg 13,64 metra in visok 3,95 metra, za katerega naj bi nogometaš odštel 13 milijonov evrov. Helikopter črne barve krasijo tudi začetnice Neymarja – NJR.

Neymar že ima v lasti dobrih 12 milijonov vredno letalo, ki ga uporablja zasebno za dolga potovanja.

Kapetanski trak je hitro zapravil

Neymar je še pred prihodom v tabor izvedel, da ga je selektor Brazilije Tite zaradi klubske nediscipline degradiral. Pred začetkom Cope Americe mu je namreč vzel kapetanski trak. Razlog: v težave se je spravil zaradi prepirov s soigralci v slačilnici PSG-ja in s poskusom napada na navijača, ki ga je provociral po porazu v finalu francoskega pokala, zaradi česar ga je francoska zveza kaznovala s prisilnim počitkom na treh tekmah, ukrepal pa je tudi Tite.

Pred osmimi meseci je Neymarja doletela velika čast, ko ga je Tite postavil za kapetana reprezentance. A je muhasti zvezdnik to čast tudi ekspresno zapravil. Kapetanski trak je v nedeljo prevzel Neymarjev klubski soigralec 36-letni Dani Alves, ki bo reprezentanco v tej vlogi vodil že na prijateljskih tekmah proti Katarju in Hondurasu.

Tekmovanje Copa America, znano tudi kot južnoameriško nogometno prvenstvo, se bo s skupinskim delom začelo 14. junija. Osemkratni prvaki Brazilci so v vlogi gostiteljev in se bodo v skupinskem delu pomerili z Bolivijo, Venezuelo in Perujem.