Tom in Rita se imata za pravi grški par. Foto: AP

Hanks vsako poletje dalj časa preživi na grškem otoku Antiparos, kjer ima razkošno vilo. Kot je ob podelitvi častnega priznanja povedal grški predsednik, je igralec znatno prispeval k boljši prepoznavnosti grške kulture in načina življenja po svetu.

Po grškem zakonu lahko častno državljanstvo podelijo osebam, ki so izjemno zaslužne za napredek grškega naroda, ali osebam, katerih naturalizacija je v interesu grškega naroda.

Moja obilna grška poroka je hitro postala ena izmed klasičnih hollywoodskih komedij. Foto: AP

Grška poroka

Hanks je poročen z Rito Wilson, ki ima bolgarske in grške korenine, že pred poroko z njo pa je prestopil v grško pravoslavno vero. Z ženo sta bila glavna gonilna sila za priljubljenim filmom Moja obilna grška poroka, ki sta ga želela narediti kar se da avtentično grškega. Med snemanjem sta na primer režiserja opozorila, da Grki v cerkev nikoli ne bi odšli v kavbojkah, in zahtevala menjavo garderobe.

Tom se sicer počuti popolnoma grško in izjemno uživa med preživljanjem časa v svoji grški vili. “Počutim se 110-odstotno grško … skoraj bolj grško od Grkov, ker sem poročen z Rito,” je pred izidom filma povedal igralec. Par ima tudi dva otroka, 29-letnega Chesterja Marlona in 24-letnega Trumana Theodorja. Poleg njiju ima igralec še sina in hčer iz prejšnjega zakona, Colina in Elizabeth.