A$AP Rocky je bil na Švedskem zaradi nastopa na festivalu Smash. Foto: AP

Švedsko tožilstvo je 30-letnega raperja s pravim imenom Rakim Myers obtožilo fizičnega napada in bo ostal v priporu do začetka sojenja 30. julija. Trump je na Twitterju zapisal, da je Švedska "močno razočarala našo afroameriško skupnost".

A$AP-a so aretirali 3. julija po pretepu, ki so ga ujele tudi nadzorne kamere. Poleg raperja sta bila ovadena še njegova dva spremljevalca, ki sta bila z njim v času pretepa.

Glasbenik v svojo obrambo trdi, da je skupina Švedov zasledovala njega in njegova dva kolega in je zgolj deloval v samoobrambi. V dokaz je tudi objavil posnetek, na katerem poziva moške, naj jih nehajo zasledovati.

Eden izmed Švedov nato obtoži ameriško trojico, da so mu zlomili slušalke.

A$AP Rocky je pod prvim posnetkom zapisal, da "teh moških ne poznajo" in "da niso hoteli nobenih težav", da pa so jim sledili štiri ulice. V drugem nato obtoži enega izmed Švedov, da je s slušalkami udaril njegovega varnostnika v obraz.

Peticijo za osvoboditev Rockyja je podpisalo že več kot pol milijona ljudi. Foto: AP

Trump v boj za A$AP-a

Primer se je znašel bolj pod drobnogledom javnosti, ker se je vanj nepričakovano vmešal Trump, do katerega imata neposredni dostop (in vpliv) Kim Kardashian in Kanye West, ki sta na čelu zvezdnikov, ki pozivajo k izpustitvi A$AP-a.

Skupno je spletno peticijo, ki poziva k izpustitvi raperja proti varščini, podpisalo že več kot pol milijona ljudi, vključno z glasbenima kolegoma Nicki Minaj in Postom Malonom.

Trump je prejšnji teden dejal, da je glede primera priprtega raperja govoril s švedskim premierjem Stefanom Lofvenom in "osebno jamčil zanj", a je zdaj tvitnil, da ga je Lofven "močno razočaral", ker se na njegove pozive ni odzval, še enkrat pa se je nanj obrnil, naj "ravna z Američani pravično".

Na Trumpove pritožbe se je odzval Lofvenov predstavnik za tisk, ki je dejal, da so švedski pravosodni sistem, tožilci in sodišča neodvisni, vlada da ne sme vplivati na pravne postopke, in da so "pred zakonom vsi enaki".

Očitno ima Kim Kardashian pri Trumpu velik vpliv. Resničnostna zvezdnica sicer zadnje čase aktivno lobira za reformo ameriškega kazenskega sistema. Foto: AP

Daniel Suneson, švedski tožilec, pristojen za primer, pa je povedal, da med preiskavo primera ni govoril z nobenim predstavnikom Bele hiše ali predstavnikom švedske vlade. Ob tem je dodal, da obstaja "očitno tveganje, da bi trije osumljenci zapustili državo, če bi jih izpustili".

G-Eazy jo je odnesel lažje

To sicer ni prvič, da bi kak ameriški raper imel pravne težave na Švedskem ‒ maja lani so v Stockholmu zaradi posedovanja kokaina in napada na varnostnika aretirali 30-letnega G-Eazyja.

Raperja, najbolj znanega po uspešnicah Me, Myself & I in Him & I, so nazadnje izpustili, je pa moral plačati 9.000 dolarjev odškodnine varnostniku, ki ga je udaril.

G-Eazy je pred dnevi na Twitterju zapisal, da jo je odnesel precej bolj zlahka, ker je belopolt, A$AP pa temnopolt.

"To je žalostna resnica ... Razlika med tem, kako so na Švedskem obravnavali mene in kako Rockyja, kaže na dva koncepta, ki gresta gnusno z roko v roki: beli privilegij in sistematični rasizem," je tvitnil. "Recimo bobu bob. A$AP ne bi smel biti za zapahi. Sočustvujem z njim."