Ameriški pevec in igralec je z ženo Jessico Biel v torek prišel na modno revijo hiše Louis Vuitton, ki je potekala med tednom mode v Parizu. Ko sta stala na rdeči preprogi, je zvezdnik na nogi začutil nekaj težkega. Izkazalo se je, da je znova "udaril" Sedjuk, ki se je pritihotapil mimo vseh varonostnikov in povabljencev ter se Timberlaku ovil okoli noge.

Ukrajinec, ki si sicer služi kruh kot novinar, je želel Timberlaka podreti na tla, a tokrat mu še ena izmed njegovih norčij na rdeči preprogi, s katerimi gre pogosto predaleč, ni uspela. Prihiteli so varnostniki in Sedjuka odpeljali, zvezdniški par pa je nato v izjavi dejal, da "sta pretresena", a nepoškodovana. Med revijo je bilo videti, da Jessica moža miri in ga boža po roki.

Ko sta Justin in Jessica vse skupaj predelala, sta se tudi sama pošalila na račun omenjenega dogodka. Timberlake je tako na Instagramu objavil fotografijo sebe in Jessice pred znamenito piramido pred muzejem Louvre, ob njej pa zapisal: "Prejšnji večer na reviji Louis Vuitton. Človeške verižice za gleženj ni na fotografiji."

Justin in Jessica sta si modno revijo ogledala v družbi igralke Alicie Vikander. Foto: AP

Sedjuk si je v preteklosti privoščil že mnogo zvezdnikov. Igralki Americi Ferrera se je v Cannesu zavlekel pod obleko, med modno revijo je zgrabil manekenko Gigi Hadid, na Evroviziji se je med nastopom Ukrajinke Džamale ogrnjen v zastavo Avstralije med odpenjanjem hlač sprehodil okoli nje in nato občinstvu v Kijevu ter gledalcem pokazal zadnjico.

Tarče njegovih norčij so bili tudi Adele, Kim Kardashian, Miranda Kerr in Bradley Cooper.