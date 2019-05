Novico o rojstvu dečka je kraljeva družina razglasila na družbenih omrežjih. Foto: Reuters

Otrok je sedmi v vrsti za britanski prestol. Popadki naj bi se začeli v zgodnjih jutranjih urah, po poročanju tujih medijev pa je vojvodinji princ Harry ves čas zvesto stal ob strani. "Veseli smo, da lahko sporočimo, da sta princ Harry in vojvodinja Susseška povila svojega prvorojenca," so zapisali v sporočilu za javnost.

Ob rojstvu otroka je za medije spregovoril tudi princ Harry: "Zelo vesel sem, da lahko naznanim, da sva z Meghan danes zjutraj dobila otroka, in sicer zdravega sina. Mama in otrok se počutita zelo dobro. To je bila neverjetna izkušnja, bolj posebna, kot sem si lahko kdaj koli zamišljal," je dejal in nadaljeval: "Hvaležna sva za vso podporo, ki sva je deležna, občutek je neverjeten in to izkušnje želim deliti z vsemi."

Princ se je ob veselem dogodku še malce pošalil. "Nisem še prisostvoval pri številnih porodih, to je moja prva taka izkušnja. Bilo je čudovito, naravnost neverjetno, ponosen sem na svojo ženo," je še povedal in dodal, da je novorojenček naravnost čudovit.

Meghan Markle se je s Harryjem v javnosti nazadnje pojavila pred dobrim mesecem, ko sta se v Hiši Nove Zelandije v Londonu poklonila spominu na žrtve terorističnega napada v Christchurchu. Foto: Reuters

Kraljeva družina je nosečnost sicer naznanila 15. oktobra 2018, takoj za tem, ko sta Meghan in Harry prispela v Avstralijo na svojo prvo skupno kraljevsko turnejo.

Za zdaj še ni znano, ali je vojvodinja rodila doma ali v bolnišnici, prav tako pa par javnosti pred rojstvom ni izdal, kakšnega spola je otrok. Britanci so bili sicer dokaj prepričani, da se bo rodila deklica. Na to možnost jih je stavilo že toliko, da so stavniške hiše sredi aprila prenehale sprejemati stave o tem, saj domnevajo, da je nekdo izdal skrivnost o otrokovem spolu.

Britanci so na stavnicah ugibali, da bo otroku, če se bo rodil deček ime Arthur, Charles, James, Edward ali pa Alexander.

Novico o nosečnosti je britanska kraljica Elizabeta II. sicer sprejela z "očaranostjo", tako kot tudi njen soprog, princ Filip, ter Harryjev oče, princ Charles, in njegova soproga Camilla. Mati vojvodinje Susseške Doria Raglan je ob naznanitvi nosečnosti sporočila, da je "ob tej lepi novici zelo srečna in si čim prej želi prvega vnuka".