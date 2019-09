Vse oči na predstavitvi so bile uprte v vojvodinjo Susseško. Foto: Reuters

Že kot igralka je bila Meghan (takrat še Markle) pod drobnogledom tudi, ko je šlo za izbiro oblačil, zdaj, ko je članica britanske kraljeve družine, pa njene modne izbire posnema (pa tudi kritizira) na tisoče žensk. Zato morda niti ni tako nenavadno, da si je Meghan za prvo zadolžitev po porodniškem dopustu - sina Archieja je rodila v začetku maja - izbrala ravno modno obarvan dogodek.

Ni čisto vseeno, kaj človek obleče

Sodelovala je namreč na predstavitvi linije Smart Set Capsule Collection, omejene serije oblačil, ki bo na prodaj le dva tedna, njena posebnost pa je to, da bodo za vsak kos oblačila, ki ga bodo prodali, enega podarili dobrodelni organizaciji, ki pomaga nezaposlenim ženskam pri iskanju službe - kar je, roko na srce, precej lažje v takšnih oblačilih, v katerih se iskalka zaposlitve dobro počuti - in jih uči obnašanja na razgovorih.

Na pomen obleke na razgovorih za službo je opozorila tudi vojvodinja Susseška. Kot je povedala, se je na lastne oči prepričala, da ima dobrodelna organizacija Smart Works precejšnjo zalogo oblačil, vendar: "Tam je bila polica s kakšnimi 40 do 50 suknjiči v vijolični barvi. Ne razumite me narobe, čudovit suknjič je. In, prepričana sem, za nekoga je tak suknjič točno tisto, kar želi obleči. Ampak za večino žensk ... Ko greš tja na razgovor za službo in si želiš videti kar najboljše, želiš biti samozavestna, moraš nositi oblačila, v katerih se tako tudi počutiš."

Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters Foto: Reuters

"Dolžnost žensk, da podpiramo druga drugo"

Meghan, ki se zadnje mesece sooča z izrazitimi kritikami na račun svojega življenjskega sloga, zapravljanja davkoplačevalskega denarja, modnega sloga, pa tudi siceršnjega obnašanja, je najprej poudarila, da je "naša 100-odstotna odgovornost, da kot ženske podpiramo druge ženske, se zagovarjamo in se spodbujamo na poti do uspeha" in ne, da "želimo druga drugi neuspeh".

Namesto tega raje pomagajmo druga drugi, je zbrane spodbudila vojvodinja Susseška in dodala: "Morda te osebe ne boste nikoli v živo spoznale. Ampak vedno boste vedele - vsakič, ko boste oblekle suknjič ali srajco, vsakič, ko boste s seboj vzele torbico, ko si boste nadele hlače ali obleko -, da je nekje na drugi strani države neka ženska, ki nosi isto stvar, zato ker ste ji to ve omogočile, ker ste ve kupile enak kos."

A če so po koncu predstavitve predstavniki sedme sile in številni radovedneži upali, da se bodo lahko ša malo družili z vojvodinjo, jih je ta (znova) razočarala. A so ji verjetno kaj kmalu odpustili, ko je razložila: "Mudi se mi domov, k otroku ... čas je za hranjenje."