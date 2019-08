Pred dvema letoma je vojvodinja - takrat še kot Meghan Markle - svoj rojstni dan v družbi princa Harryja praznovala na potovanju v Afriki. Kmalu za tem so se začele govorice o njunem razmerju. Foto: Reuters

Za vojvodinjo Susseško, ki praznuje 38. rojstni dan, je pestro in razgibano leto. Maja je povila prvorojenca Archieja, tako pred porodom kot po njem pa se je s princem Harryjem redno udeleževala družabnih dogodkov in javnih prireditev. Ob rojstnem dnevu, ki naj bi ga letos preživela v ožjem družinskem krogu, je vojvodinja prejela številne čestitke. Člani britanske kraljeve družine, ki redno objavljajo na družabnih omrežjih, so vojvodinji čestitali tudi na takšen način.

"Vse najboljše moji neverjetni ženi. Hvala, da si se mi pridružila na tej avanturi," je zapisal princ Harry. Vse najboljše sta vojvodinji Sussekški preko družabnega omrežja voščila tudi princ Charles in vojvodinja Camilla, ki sta ob voščilu na Instagramu objavila več skupnih fotografij. Ob voščilu sta skupinsko fotografijo na družabnem omrežju Instagram objavila tudi princ William in vojvodinja Camriška.

Po tem, ko je svoj 36. rojstni dan v družbi princa Harryja - takrat še kot Meghan Markle - praznovala na potovanju v Afriki, lani pa se je na ta dan udeležila poroke Harryjevega prijatelja Charlieja van Straubenzeeja in režiserke Daisy Jenks, naj bi slavljenka letošnji rojstni dan praznovala v ožjem družinskem krogu.

Vir blizu kraljeve družine je po poročanju tujih medijev potrdil, da naj bi kraljica Elizabeta II. vojvodinjo, njenega trimesečnega sina in princa Harryja povabila na svoj dom na Škotskem, kjer naj bi s princem Filipom priredila čajanko, slavljenki pa bodo kuharji pripravili tudi rojstnodnevno torto.