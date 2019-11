Zvezdnik je znan tudi po svoji dobrodelnosti. Foto: AP

Monica Gutierrez, mama 13-letnega Oswalda “Ozzya” Brionsa, se je po poškodbi enega izmed tekačev odločila ukrepati. Do poškodbe je prišlo, ker so najstniki pri teku uporabljali vsakdanje copate, ki niso primerni za tek.

Starši mladih tekačev so se odločili organizirati dobrodelni dogodek, z zbranim denarjem pa bi svojim otrokom kupili novo športno opremo.

“Če bi si lahko privoščila, bi celi ekipi sama kupila nove športne copate,” je potožila Gutierrezova, ki je mati samohranilka s tremi otroki.

Najprej odzivnik, nato odziv

Nato pa je na Kutcherjevem profilu na Instagramu opazila objavo, na kateri igralec spodbuja, da mu pišejo vsi, ki so njegove pomoči kakor koli potrebni.

“Njegovo delo spremljam že precej časa in vem, kako dobrodelen je, zato sem se odločila poskusiti srečo,” je za CNN povedala Monica, sicer igralčeva velika oboževalka.

Po prijaznem avtomatskem odzivniku, ki jo je usmeril na drugo platformo, je nekaj dni pozneje dobila elektronsko sporočilo enega izmed Kutcherjevih predstavnikov.

Posvetovala se je s trenerjem o vrsti športnih copat, zbrala številke in vse skupaj posredovala naprej. Dan pred državnim prvenstvom, jo je pred vrati čakalo presenečenje – šest parov novih športnih copatov.

Osvojili so bronasto medaljo

Mladi fantje so bili presenečenja neizmerno veseli, čeprav zvezdnika niso poznali. Navdušenja niso skrivale niti mame, ki so Kutcherja poznale iz televizijske nanizanke To so sedemdeseta (That’s 70’s Show).

Tekmo si je ogledal tudi Ashtonov predstavnik, ki je pred tekom fante tudi spodbujal in s tem poskrbel za zadosten zagon, ki jih je popeljal do bronaste medalje.