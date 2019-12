Foto: AP

32-letni igralec je v Papui snemal serijo Killing Zac Efron, ko je nenadoma zbolel za bakterijsko okužbo, podobno tifusu, zaradi katere je moral nemudoma prekiniti snemanje in oditi v bolnišnico.

Mediji poročajo, da je šlo za izjemno resno obolenje in da je Efronovo življenje celo nekaj časa viselo na nitki.

V bolnišnici v Brisbanu so ga stabilizirali, tako da je lahko za božič že poletel domov v ZDA in tam preživel praznike, poroča The Sunday Telegraph.

Preživeti v džungli

Efron bo v kratkem nadaljeval snemanje pustolovske dokuserije, ki se, ironično, osredotoča na njegovo preživetje "globoko v džungli odročnega, nevarnega otoka, da bi tam vklesal svoje ime v zgodovino", kot se bere premisa.

Efron je tudi producent te serije, posnete v slogu Bear Gryllsa.

Efron naj bi se podal v divjino za 21 dni "zgolj z zelo osnovno opremo, vodnikom in voljo po preživetju".

"Po navadi se v ekstremnih okoliščinah dobro znajdem in iščem priložnosti, ki mi na vseh ravneh predstavljajo izziv. Navdušen sem, ker bom raziskal vsako neoznačeno ozemlje in odkril, kakšna pustolovščina me čaka," je povedal na začetku meseca ob napovedi serije.