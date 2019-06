Foto: Reuters

37-letna vojvodinja Susseška je ob tej priliki nosila kostim mornariško modre barve oblikovalke Clare Wright Keller, iste, ki ji je sešila poročno obleko, in barvno ujemajoč klobuk Noela Stewarta.

Z možem princem Harryjem se je po trasi parade peljala z isto kočijo kot Kate Middleton in Camilla.

Prvorojenca Archieja sta se razveselila pred petimi tedni. Foto: Reuters

Meghan in Harry sta se prvorojenca Archieja razveselila pred dobrim mesecem, 6. maja.

In medtem ko si princ Harry ne bo vzel očetovskega dopusta ter je v tem času celo za kratek čas odpotoval na uradna obiska na Nizozemsko in Rim, se Meghan prilagaja na materinsko življenje v njunem novem domovanju.

Ognila se je sprejemu Trumpa

Vojvodinja se je ta teden tudi ognila sprejemu prvega para ZDA, Donalda Trumpa in Melanie Trump, pri čemer je morda na to odločitev vplivalo tudi dejstvo, da je bila v preteklosti kritična do Trumpa, on pa je njene kritične izjave označil za "zlobne".

Novopečena starša si želita, da bi njun prvorojenec živel povsem normalno življenje, zato sta se preselila iz Kensingtonske palače na podeželje, v Frogmore Cottage, Archieju pa nista podelila kraljevskega naziva.