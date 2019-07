Megan je ameriško žensko reprezentanco popeljala do zmage. Foto: Reuters

Odločitev 33-letne Rapinoejeve je del javnosti kritiziralo, a sama pravi, da je njen upor domoljuben. "Mislim, da sem na poseben in edinstven način in zelo globoko ameriška," je povedala kapetanka ameriške reprezentance za ESPN pred finalom z Nizozemsko.

"Če se hočemo pogovarjati o idealih, za katerimi stojimo, o vseh pesmih in himni in vsem, na čemer smo bili ustanovljeni, mislim, da sem izjemno ameriška."

Foto: Reuters

Rapinoejeva se je znašla v središču pozornosti pred nekaj tedni, ko se je pojavil posnetek, na katerem izjavi, da ne misli iti v "j***o Belo hišo", če njena ekipa osvoji svetovno prvenstvo. Športnici je Trump nemudoma odgovoril s serijo tvitov.

"Sem velik ljubitelj ameriške ekipe in ženskega nogometa, a Megan bi morala najprej ZMAGATI, preden GOVORI! Zaključi delo!" je zapisal, preden je dodal, da bo povabil celotno ekipo v Belo hišo, ne glede na izid finala.

"Megan ne bi smela nikdar žaliti naše države, Bele hiše ali naše zastave, še posebej, ker je bilo toliko storjenega zanjo in za ekipo," je nadaljeval 73-letni Trump, ki je Rapinoejevi še položil na srce, naj bo "ponosna na zastavo, ki jo nosi. ZDA gre ODLIČNO!".

Ponosna Američanka

Rapinoejeva, aktivistka, velika zagovornica pravic LGBT-skupnosti in spolne enakosti, je v intervjuju za ESPN kritikom odvrnila, naj "dobro poslušajo, kaj dejansko govorim in naj bodo pozorni na moja dejanja".

"ZDA so izjemna država in smatram se za srečno, ker sem Američanka, a to ne pomeni, da ne moremo biti boljši ali da se nam ni treba vedno prizadevati, da bi bili še boljši," je dejala.

Z dekletom, košarkarico Sue Bird. Foto: Reuters

"Mislim, da je bila ta država zgrajena na veliko odličnih idealih, a bila je tudi zgrajena na suženjstvu. In mislim, da moramo biti res iskreni in odprti glede tega in govoriti o tem, da bi se lahko pomirili s preteklostjo in se pomaknili naprej in naredili to državo boljšo za vse."

Tokom celotnega prvenstva, ki je potekalo v Franciji, je Rapinoejeva tudi zavračala petje ameriške himne s svojimi kolegicami pred tekmami, da bi tako opozorila na policijsko nasilje in rasizem v ZDA - kar je Trump prav tako javno kritiziral.

Aktualno prvenstvo je sicer prvič, da je Trump Rapinoejevo opazil, čeprav nogometašica že vsa leta ne skopari s kritikami na račun predsednika, ki ga je v preteklosti označila za "seksista", "šovinista", "rasista", "ozkosrčnega" in "idiota, a zabavnega".

Sue Bird svojemu dekletu v bran

Ta teden je dekle Rapinoejeve, košarkarska šampionka Sue Bird, na strani The Player’s Tribune delila svoje misli o Trumpovem napadu na Rapinoejevo. Čeprav je bila Birdova zaskrbljena zaradi pogroma nad svojim dekletom, je zapisala, da je Megan vsa drama "popolnoma nič ne gane".

Megan je glasna zagovornica pravic istospolnih in kritičarka rasizma v ZDA. Foto: Reuters

"Megan ... tega dekleta preprosto ne moreš iztiriti. Naredila bo to, kar si zastavi, v svojem tempu, času in ritmu, za to pa se ne bo opravičevala točno NIKOMUR," je zapisala. "Otresla se je Neotesanca na Twitterju, ob tem pa ji je uspelo igrati, rekla bi, precej dobro."

Rapinoejeva je v Franciji postala igralka prvenstva, se pa je ob tem zapletla v spor s FIFO, ko je dejala, da meni, da Mednarodna nogometna zveza žensk ne spoštuje toliko kot moških.

Obregnila se je tudi ob nagradni sklad, ki je za ženske precej manjši kot za moške. Nagradni sklad za moško svetovno prvenstvo lani v Rusiji je znašal 400 milijonov dolarjev, za ženske letos pa 30 milijonov, čeprav je predsednik FIFE Gianni Infantino napovedal, da bo zveza za naslednje prvenstvo leta 2023 ta znesek podvojila na 2023.

"Zagotovo je to krivično. Podvojiti bi ga morali zdaj, za naslednje prvenstvo pa ga početveriti," je še pribila Rapinoejeva.