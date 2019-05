Jason Momoa se je do uspeha prebil le stežka, čeprav je bil v igralskem svetu prisoten že od 19 leta, so se mu vrata v Hollywood odprla šele vloga Aquamana. Foto: EPA

Jason Momoa, ki mu je prepoznavnost prinesla vloga Khala Droga v Igri prestolov, je priznal, da je bila pot do uspeha težka. Čeprav je zadnja leta eden najbolj prepoznavnih igralcev, zasluge za to gredo predvsem upodobitvi superjunaka Aquamana, se je Momoa na začetku svoje kariere otepal denarnih težav.

39-letnik, ki se je več let trudil za preboj v igralskem svetu, je na družbenih omrežjih objavil fotografijo, ki je nastala med snemanjem prve sezone Igre prestolov na Severnem Irskem.

Igralec se kljub odmevni vlogi na začetku kariere še vedno ni otresel denarnih težav. Medtem ko so drugi člani ekipe odmor med snemanjem izkoristili za skok domov, je Momoa ostal na Irskem, kjer je čakal na nadaljevanje snemanja. "Med snemanjem Igre prestolov smo imeli krajši premor. S prijateljem sva imela premalo denarja, da bi si lahko kupila letalsko karto, zato sva v Belfastu najela kombi in se vozila po čudoviti Irski," je med drugim zapisal ob fotografiji, ki je nastala leta 2011.

Momoi pa bi se uspeh skoraj izmuznil tudi potem, ko je dobil vlogo v Igri prestolov. Lani je v pogovoru z Jimmyjem Fallonom priznal, da je zaradi vloge še težje prišel do avdicij. Pojasnil je, da mu je lik Droga zaprl kar nekaj vrat, saj si ga režiserji niso mogli predstavljati v drugih vlogah. Na srečo ga je opazil režiser Zack Snyder in mu ponudil vlogo v filmu Batman proti Supermanu: Zora pravice, temu je nato sledil film Liga pravičnih, vrata v Hollywood pa so se mu na široko odprla s filmom Aquaman.