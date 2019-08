Trump je Američane pozval, naj obsodijo rasizem, fanatizem in ideologijo nadvlade bele rase, svoje vloge pri širjenu tovrstnih mišljenj pa ni komenitral. Foto: EPA

Pevec John Legend je kot enega glavnih razlogov za nasilje neposredno izpostavil politiko ameriškega predsednika. "To ni politična igra, je igra na življenje in smrt,"je zapisal pevec. "Predsednik redno navdihuje morilce. Je del težave," je dodal 40-letni glasbenik.

Osumljeni storilec sobotnega napada v teksaškem El Pasu je 21-letni moški, ki naj bi nekaj ur pred strelskim pohodom na spletni platformi 8chan delil svoj rasistični manifest. V besedilu je opisal "latinskoameriško invazijo na Teksas," priseljence pa označil za izzivalce in svaril pred mešanjem ras. Uporabil je tudi frazo "pošljite jih nazaj", ki je postala parola na shodih podpornikov ameriškega predsednika.

"To ni politična igra, je igra na življenje in smrt," je v luči stralskih napadov zapisal pevec John LegendFoto: EPA

Manj kot 24 ur po streljanju v El Pasu se je zgodil še strelski pohod v Daytonu, v zvezni državi Ohio, v katerem je bilo ubitih devet ljudi. Na oba dogodka se je odzvala tudi raperka Cardi B. "Oba napadalca sta rasistična terorista, ki sta načrtno ubijala pripadnike manjšin," je raperka zapisala na družabnem omrežju Twitter. "Kaj boste storili za nadzor svojih rasističnih podpornikov," je izzvala Trumpa.

Tožilci primer v El Pasu obravnavajo kot terorizem, kar pa ne velja za strelski pohod v Ohiu. Policijski načelnik v Daytonu Richard Biehl je izjavil, da trenutno ni nobene podlage, da bi lahko sklepali, da so napadalca k dejanju spodbudili rasistični nagibi.

Cher: "Trumpove besede povzročajo smrt"

Kritiko ameriškega predsednika je na Twitterju objavila tudi pevka Cher. Zapisala je, da bi "moral biti Trump obtožen za netenje sovraštva, ki je pripeljalo do množičnih strelskih pohodov." "Njegove besede povzročajo smrt, uničenje in obup," je bila neposredna Cher.

Rihanna že dolgo opozarja na nujnost omejitve strelnega orožja v ZDA. Decembra 2017 je bil na Barbadosu ustreljen tudi njen 21-letni bratranec. Foto: EPA

Med glasbeniki, ki so se odzvali na nedavne tragične dogodke, je tudi pevka Rihanna, ki je pozvala k omejitvi dostopa do orožja v ZDA. Ob tem je spomnila tudi na napad, ki se je prejšnji teden zgodil na festivalu v Kaliforniji, v katerem so bili ubiti trije ljudje, več kot deset pa je bilo ranjenih. "Predstavljajte si svet, v katerem je lažje dobiti AK-47 kot vizum," je zapisala.

K strožjemu nadzoru in omejitvam dostopa do strelnega orožja je pozvala tudi igralka Reese Witherspoon. "Kdaj bodo ameriške oblasti ljudem zagotovile zdravorazumske zakone o nadzoru strelnega orožja," je zapisala. Njen igralski kolega Chris Evans pa je v objavi na Twitterju zapisal, da so strelski pohodi v ZDA zdaj že tako pogosti, da lahko Trump obdela kar po dva hkrati v enem samem tvitu.

Neil de Grasse Tyson je s svojo objavo dvignil veliko prahu. Foto: EPA

S svojo objavo na Twitterju je po strelskih napadih pozornost vzbudil tudi priljubljeni astrofizik Neil deGrasse Tyson, ki je širši javnosti znan po svojih znanstvenih oddajah, nastopil pa je tudi v več humorističnih serijah in filmih . "V zadnjih 48 urah so ZDA v strelskih pohodih tragično izgubile 34 ljudi," je zapisal Tyson, ki je dodal, da v takšnem časovnem obdobju v ZDA v povprečju 500 ljudi umre zaradi napak v zdravstvu, 300 zaradi gripe, 250 zaradi samomorov, 200 ljudi umre v avtomobilskih nesrečah, 40 pa v umorih s strelnim orožjem.

"Velikokrat se bolj emocionalno odzovemo na spektakel kot na statistiko," je v kasnejšem odzivu zapisal Tyson, ki je zaradi svoje objave naletel na plaz kritik. "Moj namen je bil ponuditi objektivno resnične informacije, ki bi lahko pripomogle pri debati in ukrepih, ki bi pripomogli k manjši smrtnosti med Američani. Mislil sem, da bo objava koristna za vsakogar, ki želi reševati življenja," je zapisal Tyson. "Spoznal sem, da so lahko resnične informacije zelo boleče, posebno v času, ko je veliko žalujočih ljudi še vedno v šoku," je še dodal znanstvenik in se opravičil vsem, ki so bili zaradi zapisanega prizadeti.

Trump za napade krivi mentalne bolezni

Na novinarski konferenci po napadih Trump ni omenjal morebitnih ukrepov za splošno omejitev dostopa do strelnega orožja. "Mentalne bolezni in sovraštvo pritisneta na sprožilec - ne orožje samo," je dejal Trump. Predsednik je sicer državljanke in državljane pozval, naj "obsodijo rasizem, fanatizem in ideologijo nadvlade bele rase," svoje vloge pri podpihovanju tovrstnih nagibov, ki jih je redno naslavljal predvsem med svojo predsedniško kampanjo in na Twitterju, pa ni komentiral.

Na Twitterju je Trump predlagal, da bi se reforma priseljevanja združila z zakonodajo o podrobnejšem preverjanju oseb, ki bi želele kupiti orožje. "Iz tragičnih dogodkov mora nastati nekaj dobrega, če ne odličnega," je zapisal Trump.