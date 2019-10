29-letna Jennifer Lawrence in pet let starejši Cooke Maroney sta se spoznala lani, zaročila pa sta se v začetku letošnjega leta. Foto: EPA

Po poročanju ameriških medijev naj bi se poroke udeležilo 150 ljudi, ki so bili deležni ekstravagantnih kulinaričnih razvajanj. Seznam gostov, ki so se udeležili poroke v Rhode Islandu, je vključeval zvezdniška imena, kot so Adele, Ashley Olsen, Emma Stone, Kris Jenner, Amy Schumer in Cameron Diaz.

Ameriška filmska zvezdnica Jennifer Lawrence in direktor newyorške galerije Gladstone Cooke Maroney sta se poročila na zgodovinskem dvorcu Belcourt, ki je bil leta 1894 zgrajen po vzoru versaillske poletne rezidence francoskega kralja Ludvika XIII.

Dvorec je leta 2012 kupila ustanoviteljica verige draguljarn Carolyn Rafaelian, ki ga je prenovila in "očistila negative energije". "V stavbi je bilo veliko energije in entitet, nekatere niso bile prijetne. Pripeljala sem šamana, ki je opravil svoje rituale. Naredili smo temeljito energijsko čiščenje. Poskrbela sem za to, da ima zdaj hiša drugačno vibracijo," je za New York Times leta 2013 povedala lastnica dvorca.

Sveže poročena Jennifer Lawrence, ki je pred oltar stopila v Diorjevi obleki, in Cooke Maroney sta se spoznala lani preko skupne prijateljice Laure Simpson in kmalu za tem postala par. Zaročila sta se v začetku letošnjega leta. "Je najboljša oseba, kar sem jih spoznala in počutim se počaščeno, da bom postala gospa Maroney," je v enem izmed intervjujev dejala Jennifer in napovedala, da namerava prevzeti možev priimek.

"Ko sem spoznala Cooka, sem se želela poročiti z njim. Želela sva se poročiti, se popolnoma predati eden drugemu. Na srečo za to obstajajo dokumenti. To je nekaj najboljšega - poiščeš svojo najljubšo osebo na svetu in jo 'privežeš' nase. Želela sem izkoristiti to možnost," je odločitev za poroko v smehu komentirala filmska zvezdnica, ki kljub mladosti za svoje delo prejela že številne nagrade - leta 2014 je prejela tudi oskarja za glavno žensko vlogo v filmu Za dežjem posije sonce (Silver Linings Playbook).