V smeri urinega kazalca: Luke Perry, Doris Day, Keith Flint in Peter Fonda. Foto: AP

52-letni Perry, ki je nazadnje igral v seriji Riverdale in Tarantinovem filmu Bilo je nekoč v Hollywoodu, je umrl marca, star 52 let. Za igralca je bila usodna možganska kap.

Dva meseca pozneje se je poslovila še ena TV-zvezdnica 90. let, Peggy Lipton, najbolj znana kot Norma v kultni Lynchevi seriji Twin Peaks. 72-letna Liptonova, nekdanja manekenka in nekdanja soproga Quincyja Jonesa in mama igralke Rashide Jones, je umrla po dolgoletnem boju z rakom.

Svet glasbe je marca pretresla novica o smrti Keitha Flinta, ustanovnega člana skupine Prodigy. Flint je bil star komaj 49 let, kot razlog smrti pa so navedli samomor.

V letu 2019 nas je zapustila še ena zadnjih div zlate dobe Hollywooda, igralka in pevka Doris Day. Stara je bila 97 let. Poslovil se je tudi igralski in režiserski veteran Peter Fonda, zvezdnik Golih v sedlu in brat igralke Jane Fonda. Star je bil 79 let.

V črnino pa se je letos zavil tudi modni svet – odšla sta namreč dva velikana, Karl Lagerfeld in Emanuel Ungaro.