Maslo in jajca ogrejemo na sobno temperaturo. Velik nizek pekač namažemo z maslom. Pečico ogrejemo na 200 stopinj Celzija.

Banane olupimo in pretlačimo z vilicami. Maslo, sladkor, cimet, ingver in jajca penasto umešamo. Dodamo banane in orehe.

Moko zmešamo s pecilnim praškom in četrt žlice soli ter jo zamešamo v maso.

Testo zlijemo v pekač. Pečemo približno 20–25 minut.