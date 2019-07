Oglas

Breskve operemo in po želji olupimo. Odstranimo koščice in breskve narežemo na večje kose.

Maline in borovnice (malo sadja prihranimo) pretlačimo, vmešamo vaniljev sladkor in žličko ali dve sladkorja ter prilijemo mrzlo mineralno vodo. Dobro zmešamo in z omako prelijemo narezane breskve.

Potresemo z nasekljano meto in okrasimo s preostalimi malinami in borovnicami. Postrežemo s piškoti, stepeno smetano, ...