Ikeina "soba za prijatelje" (zgoraj) in izvirnik iz serije Prijatelji. Foto: Ikea

Tako si je ta pohištveni velikan za svojo oglaševalsko kampanjo na Bližnjem vzhodu za navdih vzel serije Prijatelji, Simpsonovi in Stranger Things ter postregel z dnevnimi sobami, ki v celoti posnemajo dnevne sobe iz omenjenih treh serij.

Kompleti dnevnih sob, ironično naslovljeni "Serije resničnega življenja", so opremljeni tako, da so dejansko videti praktično identični TV-izvirnikom, čeprav jih Ikea nikjer dejansko ne omenja.

Dnevna soba, ki se navdihuje pri Simpsonovih, se imenuje "Soba za družine", opremljena pa je s Homerjevim rjavim kavčem, zelenim telefonom in postrani obešeno sliko jadrnice na steni.

"Soba za prijatelje" je več kot očitno poustvaritev Monicine dnevne sobe iz serije Prijatelji s svojimi prepoznavnimi vijoličastimi stenami, rumenimi zavesami in vzorčasto preprogo.

Večmesečno delo

Soba, ki navdih išče v seriji Stranger Things. Foto: Ikea

In potem je tu še "soba za vse", opremljena po natrpani dnevni sobi Joyce Byers, lika, ki ga v Stranger Things upodablja Winona Ryder. Kavč je tu prekrit s črtastim pregrinjalom, stena pa je popisana z abecedo in navešena s pisanimi božičnimi lučkami.

Oglaševalska ekipa s sedežem v Združenih arabskih emiratih je več mesecev prečesavala Ikeino ponudbo, da bi našla popolne kose pohištva za vsako sobo.

"Ikeina ekipa je mesece tesno sodelovala s ustvarjalci. Pregledali so več sto artiklov, da so našli ravno pravšnje kose, s katerimi bi poustvarili ikonične sobe," je povedal za Ad Week izvršni direktor Ikee za ZAE, Katar, Egipt in Oman Vinod Jayan. "To izjemno ekipno delo je prineslo osupljiv rezultat."