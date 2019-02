Skodelica za kavo in krožniček sta lepo zaokrožena celota, ki je prepričala žirijo. Foto: MMC RTV SLO

Mlada ilustratorka, ki je zmagala na natečaju Sodobna kofetarica, je za MMC povedala še, da si bo zdaj privoščila nekaj prostega časa, saj je v absolventskem letu, potem pa se bo posvetila izdelavi magistrske naloge, v načrtu ima tudi zgraditi svojo prisotnost na spletu.

Res je dober občutek, ko nekaj, kar si ustvaril digitalno, zaživi v fizični obliki. Zmagovalka natečaja Sara Sešlar Naraks

V svoji izvedbi nagrajene skodelice za kavo in krožnička se je sicer odmaknila od izvirne podobe slovite Kofetarice slikarke Ivane Kobilca, ki je bila izhodišče natečaja. V delo je nagrajenka vpletla svojo zgodbo, ki nosi sodobno sporočilo, da si je danes za pitje kave treba vzeti čas. Na razglasitvi zmagovalnega dela v Narodni galeriji je pojasnila, da na skodelici in krožničku naslikani motiv izhaja iz njene lastne izkušnje: "Menim, da živimo v času, v katerem se vse dogaja prehitro in si premalokrat vzamemo čas, da bi v miru popili skodelico kave." Pa jo je lastno delo kaj izučilo, nas je zanimalo. "Res je, zdaj se večkrat ustavim in si jo privoščim," je povedala v smehu.

Sara Sešlar Naraks je ves čas spremljala delo kolegov, ki je bilo prav tako kakovostno, zato jo je zmaga prijetno presenetila. Foto: MMC RTV SLO

Mlada umetnica je skodelico ustvarila z mislijo na to, kako s kavo za na pot v roki teče po Ljubljani, da bi ujela mestni avtobus, medtem ko na krožničku ponuja svojo alternativno možnost, ki ustreza uživanju v kavnem obredu. V svojo, po presoji strokovne komisije "zelo dovršeno ilustracijo v digitalni tehniki", je zmagovalka vključila značilne ljubljanske zgradbe in znamenitosti, med njimi Narodno galerijo, kjer hranijo Kofetarico, ki jo je Ivana Kobilca naslikala pred 130 leti. Galerija je sicer lani ob zagonu natečaja praznovala tudi 100-letnico delovanja.

Osebna nota prepričala žirijo

Kot je dejala predstavnica komisije Suzi Bricelj, jih je delo Sare Sešlar Naraks prepričalo z osebno zgodbo in zgoraj omenjenim konceptom, iz likovnega vidika pa tudi z zelo natančno organizirano kompozicijo ter dinamično kombinacijo barv, v katero je zelo dobro umeščen logotip Loka kave, podjetja, ki stoji za natečajem. Sara Sešlar Naraks je prejela denarno nagrado v vrednosti 700 evrov, pri Loka kavi pa so že izdelali 150 skodelic po njeni zamisli.

"To se mi je zdela krasna priložnost, sploh v času, ko v galeriji praznujejo te jubileje. Študentje so so se projekta lotili na odgovoren način in motiv vizualno interpretirali vsak po svoje. Mentorji smo jim bili v oporo, prijetno presenečena sem, koliko različnih del je prišlo na natečaj, tako rekoč vsa so bila izenačena po kakovosti. Smo pa soglasno izbrali zmagovalko projekta, saj celovito obravnava skodelico in krožniček, vsebina pa lepo odgovarja na vprašanja današnjega časa in se navezuje na izhodišče, Kofetarico," je za MMC povedala Bricljeva in pojasnila, kaj je bilo tisto, kar je odločilo o zmagovalki: "V ozadju je osebna nota, delo je dinamično in ima več elementov, značilnih za sodobnost: vprašanje, koliko časa si vzamemo za miren postanek, skodelico kave. Omeniti velja tudi, da gre za delo, ki je nastalo v digitalni tehniki. "

Strokovna komisija, ki so jo poleg Suzi Bricelj sestavljali še Žiga Kariž, Petja Grafenauer in Kamenko Kesar, je podelila še dve posebni priznanji Klari Jan, ki je v sodobni kofetarici prepoznala "ptico noči", ter Veroniki Hozjan, ki je v videu sodobno kofetarico predstavila kot žensko v akciji, ki se ji v življenju veliko dogaja.

Podjetje se bo vsem študentom, ki so sodelovali na natečaju, zahvalilo tudi z izletom na umetniški bienale v Zagreb, dela desetih finalistov natečaja pa bodo prihodnje tri tedne na ogled mimoidočim na Kongresnem trgu v Ljubljani. Maja Logar iz podjetja Loka kava je menila, da je natečaj Sodobna kofetarica na "najlepši mogoči način zaokrožil delo največje slovenske slikarke Ivane Kobilce", katere velika retrospektivna razstava se je v Narodni galeriji sklenila pred dobrim tednom.

Vsekakor je to odlična izkušnja za študente, zelo jih motivira, prvič se srečajo z zelo stvarnimi vprašanji. Mentorica doc. Suzi Bricelj

Pri podjetju so izrazili veselje, da so lahko mladim študentom oddelka za slikarstvo in oddelka za oblikovanje vizualnih komunikacij ALUO-ja omogočili poustvariti tako veliko delo. Suzi Bricelj pa je poudarila, da so bili mentorji na akademiji zadovoljni nad odličnim odzivom študentov na natečaj ter nad izvedbo in vsebino prijavljenih del. Za MMC je dodala še: "Vsekakor je to odlična izkušnja za študente, zelo jih motivira, prvič se srečajo z zelo stvarnimi vprašanji. Zadovoljni smo s končno izvedbo, zelo dobro smo sodelovali že v procesu nastajanja, saj se delo oblikovalca oz. ilustratorja ne zaključi le s sliko."