Tragična nesreča se je zgodila v nedeljo, ko se je jadrnica para znašla v nevihti, zaradi česar sta psa padla s krova.

37-letna Bittencourtova je skočila za njima, da bi rešil ženo, pa je za njo v razburkano morje skočil še Sestini.

Nekaj ur pozneje so njega našli živega in ga prepeljali na varno, medtem ko je njegova žena ostala pogrešana.

Dan pozneje so manekenkino truplo našli blizu plaže Cigarras v São Paulu.

Njena 17-letna hčerka, Isabelle Bittencourt, je na svojem Instagramu potrdila žalostno novico, hkrati pa se je v imenu družine vsem zahvalila za vso podporo.

"Hvaležni smo za podporo in sočutna sporočila, ki smo jih prejeli od Carolinih prijateljev in oboževalcev. Ta energija polni naša srca s toliko ljubezni," je zapisala.

Druga smrt v dveh dneh

Izraze sožalja je poslala tudi modna agencija Bittencourtove, OXYgen Models. "Hvaležni smo za vse zaupanje, ki nam ga je namenila v teh letih dela in partnerstva, naše sožalje prijateljem in svojcem žrtve," so sporočili.

Bittencourtova je vrsto let delala kot model, med drugim za Valentina in Roberta Cavallija, nastopala pa je tudi na brazilski televiziji.

To je že druga smrt brazilskih manekenov v enem koncu tedna – prav tako v nedeljo je namreč umrl 26-letni maneken Tao Soares, potem ko se je zgrudil na modni pisti tedna mode v São Paulu.

Vzrok smrti še ni znan.