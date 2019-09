Foto: Reuters

Oblikovalec, ki skoraj deset let poveljuje Balmainu, je pri 34 letih še vedno eden najmlajših oblikovalcev na vrhu najprestižnejših modnih hiš.

Svojo mladost in razumevanje družbenih medijev je vnesel tudi v najnovejšo kolekcijo, pri kateri so manekenke po modni pisti hodile ob popupešnicah izvajalcev, kot so Britney Spears, Christina Aguilera, *NSync ... In če je glasbo iskal v letih od 2000 naprej, pa je navdih za kolekcijo našel v 60., 70. in 80. letih prejšnjega stoletja.

Balmain je sicer združil moči z resničnostno zvezdnico Kylie Jenner, ravno ob pariškem tednu mode pa so premierno predstavili skupno kozmetično linijo po imenu Balmain x Kylie. Jennerjeva je zaradi nenadne bolezni manjkala na dogodku. So pa manekenke nosile ličila iz omenjene kolekcije.

Klan Kardashian-Jennerjevih pa je predstavljala matica Kris Jenner, ki si je revijo ogledala v družbi Eve Longorie.