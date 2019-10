Letošnji jesenski teden mode zaznamuje rekordno dolga modna pista, speljana skozi tri dvorane – hoja posameznega modela traja skoraj dve minuti. Foto: LJFW/Marko Delbello Ocepek

Jesensko različico ljubljanskega tedna mode, ki letos poteka v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje, je odprla revija znamke Loré, prvi večer pa so se po modni brvi, ki se tokrat vije kar skozi tri dvorane, sprehodili tudi modeli v kolekcijah Barbare Vrbančič, Ane Jelinič, znamke Things I Miss, Natasahrupic, pletenin Draž in Becha. Večer se je končal s posebno instalacijo tandema Mehle, ki je po uspehu v Londonu svojo kolekcijo ponovno predstavil tudi v Ljubljani. Posebnost letošnje prireditve je tudi sodelovanje znamke KOKA HANDMADE KNITWEAR, ki jo je podprla konceptualna trgovina Pentlja.

Modno dogajanje tokratnega tedna mode je trdno prepleteno tudi s skrbjo za okolje. Številni oblikovalci so namreč pripravili kolekcije, ki so bile ustvarjene z mislijo na varovanje našega planeta. "Treba se je zavedati problematike onesnaževanja okolja, sploh ker je tekstilna industrija drugi največji onesnaževalec našega planeta. Moja letošnja kolekcija je zato v celoti zasnovana iz recikliranega blaga. Oblačila sem sešila iz neprodanih kosov preteklih kolekcij, pa tudi mnogih vintage kosov, ki so tako dobili novo priložnost," je razložila oblikovalka Barbara Vrbančič, ki se na ljubljanskem tednu mode sicer z veseljem predstavlja že kar nekaj let zapored.

Loré. Foto: LJFW/Jure Makovec

Loré je pripoved o lepoti in edinstvenosti Latinske Amerike s svojimi živahnimi barvami, rustikalnim tekstilom in bogato dediščino. Njihove stvaritve tradicijo združujejo s sodobnimi kroji. Poslanstvo znamke je, da z vsakim elementom, ki je edinstven in ga ni mogoče reproducirati, pripoveduje navdihujočo zgodbo.

Ana Jelinič. Foto: LJFW/Jure Makovec

Ana Jelinič daje pri oblikovanju velik poudarek detajlom, ki ustvarijo oblačila drugačna in unikatna. Letošnja kolekcija je pripoved o želji po letenju, visoko, čim višje. O želji ženske, da bi bila svobodna, zadovoljna in uspešna, da bi se ji uresničile sanje.

Barbara Vrbančič. Foto: LJFW/Jure Makovec

Barbara Vrbančič, magistrirana akademska oblikovalka tekstilij in oblačil ter nekdanja članica skupine Young@Squat, v svojih oblikovalskih rešitvah pogosto združuje preteklost in sodobnost. Velikokrat uporablja stare ročne tehnike, ki jih nadgradi in avtorsko reinterpretira v sodobne, urbane kose ali projekte.

KOKA. Foto: LJFW/Jure Makovec

Blagovna znamka KOKA je bila ustanovljena novembra 2018. Projekt oživitve izumirajoče družinske tradicije pletenja je bil zaradi modernega oblikovanja dvignjen na višjo raven. Koka spada v počasno modno gibanje in vsak kos oblačila iz njene kolekcije je 100-odstotno ročno izdelan v postopku, ki zahteva veliko časa in posebno pozornost do detajlov.

Things I Miss. Foto: LJFW/Jure Makovec

Things I Miss je instinktiven svet teles in oblik, življenja in naracije. Oblikovanje z veliko mero potrpežljivosti in ozaveščenega koncepta. Je potovanje, vizija ozaveščanja, ki hkrati ponuja brezkompromisen slog in divjost, a hkrati čutnost in strast. Verjamejo, da je tkanina naša druga koža in da je sobivanje in prepletanje telesa, prostora, giba, zvoka, dotika, fluidnih oblik in teksturnega pripovedovanja vznemirljiva zgodba.

Draž. Foto: LJFW/Jure Makovec

Draž je družinsko podjetje, ki vse od začetkov delovanja pred več kot tremi desetletji vzdržuje močan kreativni tempo. Obvladuje celoten ustvarjalni proces, od izbire materiala, oblikovanja tekstur, krojenja do ročnega sestavljanja unikatnih oblačil. V srca in omare ljubiteljev mode so se pletenine Draž trdno zasidrale z vztrajanjem pri soobstoju elegance in udobja, pri brezkompromisnosti, kakovosti materialov in izdelave.

Becha. Foto: LJFW/Jure Makovec

Becha je urbana znamka unikatnih kolekcij iz Hrvaške. Njihov dizajn svojim strankam pomaga izražati urbano eleganco na nov način. Vsi Bechini modni kosi so narejeni ročno in so polni zanimivih detajlov, ki navdušijo.

Nataša Hrupič. Foto: LJFW/Jure Makovec

Nataša Hrupič vodi lastno blagovno znamko in svoje delo samostojno ali v sodelovanju z oblikovalci in umetniki različnih področij uspešno predstavlja tako doma kot v tujini. Leta 2018 je svojo kolekcijo predstavljala na beograjskem tednu mode, kjer je prejela drugo nagrado natečaja Fashion Scout South Easr Europe 2018.

MÊHLÊ. Foto: LJFW/Jure Makovec

MÊHLÊ je znamka, ki deluje v Londonu, ustanovila pa sta jo Slovenca, oblikovalka Maja Mehle in vizualni artist Miha Fabio Kalan. V svojih kolekcijah se poigravata s kombinacijo tradicionalno krojenih oblačil in tehnološko inovativnih športnih materialov. Njun zaščitni znak je outerwear, od volnenih jaken do namerno prevelikih tehno bomber jacketov.

Mass. Foto: LJFW/Jure Makovec

Modni korak po najbolj modni pisti te jeseni, Ljubljana Fashion Weeka, so sklenili tudi Massovi čevlji. Pika na i vsakemu slogu je prav obutev, ki je to jesen pisana in raznolika kot jesensko listje. Tokratne smernice so bile namreč primerne za vsak, še tako zahteven okus ali priložnost.

Prvega dne modnih revij so se udeležili tudi številni modni uredniki, influencerji in znani obrazi, kot so Lorella Flego, Katarina Benček, DJ Mike Vale, in Anamaria Goltes, ki bo na ljubljanskem tednu mode v sredo sodelovala tudi kot manekenka. Modno dogajanje bo v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje trajalo vse do 25. oktobra.

Utrinke prvega dne ljubljanskega tedna mode si lahko ogledate v fotogaleriji.